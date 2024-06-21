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ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/stavka-849398137.html
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты
Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T21:28+0300
2024-06-21T21:29+0300
экономика
турция
учетная ставка
прогноз
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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk TV, ссылаясь на данные опроса, в котором приняли участие экономисты и участники рынка. Центральный банк Турции уже два месяца как не меняет ключевую ставку. "Все экономисты, принявшие участие в опросе AA Finance, ожидают, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентную ставку без изменений на уровне 50%. Согласно результатам опроса, все экономисты прогнозируют, что процентная ставка будет оставлена без изменений на уровне 50%", - передал телеканал. Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
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турция, учетная ставка, прогноз
Экономика, ТУРЦИЯ, учетная ставка, прогноз
21:28 21.06.2024 (обновлено: 21:29 21.06.2024)
 
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты

Экономисты сомневаются, что Центробанк Турции 27 июня изменит учетную ставку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk TV, ссылаясь на данные опроса, в котором приняли участие экономисты и участники рынка.
Центральный банк Турции уже два месяца как не меняет ключевую ставку.
"Все экономисты, принявшие участие в опросе AA Finance, ожидают, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентную ставку без изменений на уровне 50%. Согласно результатам опроса, все экономисты прогнозируют, что процентная ставка будет оставлена без изменений на уровне 50%", - передал телеканал.
Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки
Вчера, 14:18
 
ЭкономикаТУРЦИЯучетная ставкапрогноз
 
 
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