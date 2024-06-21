https://1prime.ru/20240621/stavka-849398137.html
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты
Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T21:28+0300
2024-06-21T21:28+0300
2024-06-21T21:29+0300
экономика
турция
учетная ставка
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg
АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk TV, ссылаясь на данные опроса, в котором приняли участие экономисты и участники рынка. Центральный банк Турции уже два месяца как не меняет ключевую ставку. "Все экономисты, принявшие участие в опросе AA Finance, ожидают, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентную ставку без изменений на уровне 50%. Согласно результатам опроса, все экономисты прогнозируют, что процентная ставка будет оставлена без изменений на уровне 50%", - передал телеканал. Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
https://1prime.ru/20240620/stavka-849344522.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_345c7417a2ad6b68f4a4f141d4e4a655.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, учетная ставка, прогноз
Экономика, ТУРЦИЯ, учетная ставка, прогноз
ЦБ Турции 27 июня не изменит учетную ставку, считают экономисты
Экономисты сомневаются, что Центробанк Турции 27 июня изменит учетную ставку
АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на следующем заседании 27 июня, с большой долей вероятности, не изменит учетную ставку, оставив ее на уровне 50%, передал телеканал Halk TV, ссылаясь на данные опроса, в котором приняли участие экономисты и участники рынка.
Центральный банк Турции уже два месяца как не меняет ключевую ставку.
"Все экономисты, принявшие участие в опросе AA Finance, ожидают, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентную ставку без изменений на уровне 50%. Согласно результатам опроса, все экономисты прогнозируют, что процентная ставка будет оставлена без изменений на уровне 50%", - передал телеканал.
Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщал Институт статистики страны (TUIK).
ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки