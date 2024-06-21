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В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга
Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела против генералов из санкт-петербургского ГУМВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, обвиняемых... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:06+0300
2024-06-21T09:07+0300
мошенничество
суд
взятки
гибдд
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела против генералов из санкт-петербургского ГУМВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Агентство отметило со ссылкой на данные "Коммерсанта", что фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями при этом являются санкт-петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.Уточняется, что организатором коррупционной схемы являлся Умнов, который также привлек к участию в ней других фигурантов дела, входивших в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД".В течение шести лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. Согласно подсчетам следствия пожертвования являлись взятками, потраченными на покупку машин премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.По данным "Коммерсант, никто из фигурантов вину не признаетКорреспондент РИА Новости сообщил, что в ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.В марте Верховный суд РФ уже продлял фигурантам арест до 5 августа, но обвинение посчитало, что меру необходимо сохранить до ноября текущего года. Адвокаты и их подзащитные выступили против удовлетворения просьбы гособвинения, они хотят добиться изменения меры пресечения, не связанной с лишением свободы.Стражу также продлили еще одной фигурантке дела Елене Копьевой, занимавшей должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД.Кроме этого, судья удовлетворила ходатайство о продлении на аналогичный срок ранее наложенного ареста на имущество фигурантов. Следующее судебное заседание состоится 31 июля. Ожидается, что прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему.
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суд, взятки, гибдд
Мошенничество, суд, взятки, ГИБДД
09:06 21.06.2024 (обновлено: 09:07 21.06.2024)
 
В Москве начался суд над генералами МВД из Петербурга

Суд в Москве начал рассматривать дело против петербургских генералов МВД

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела против генералов из санкт-петербургского ГУМВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Агентство отметило со ссылкой на данные "Коммерсанта", что фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями при этом являются санкт-петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.
Уточняется, что организатором коррупционной схемы являлся Умнов, который также привлек к участию в ней других фигурантов дела, входивших в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД".
В течение шести лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. Согласно подсчетам следствия пожертвования являлись взятками, потраченными на покупку машин премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.
По данным "Коммерсант, никто из фигурантов вину не признает
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.
В марте Верховный суд РФ уже продлял фигурантам арест до 5 августа, но обвинение посчитало, что меру необходимо сохранить до ноября текущего года. Адвокаты и их подзащитные выступили против удовлетворения просьбы гособвинения, они хотят добиться изменения меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
Стражу также продлили еще одной фигурантке дела Елене Копьевой, занимавшей должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД.
Кроме этого, судья удовлетворила ходатайство о продлении на аналогичный срок ранее наложенного ареста на имущество фигурантов. Следующее судебное заседание состоится 31 июля. Ожидается, что прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему.
%Коррупция - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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МошенничествосудвзяткиГИБДД
 
 
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