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Суд приостановил корпправа компании из Люксембурга в отношении "Акрона"

Суд приостановил корпправа компании из Люксембурга в отношении "Акрона" - 21.06.2024, ПРАЙМ

Суд приостановил корпправа компании из Люксембурга в отношении "Акрона"

Арбитражный суд Московской области приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской компании Redbriсk Investments S.A.r.l. в отношении АО "Акрон... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:30+0300

2024-06-21T09:30+0300

2024-06-21T09:30+0300

суд

акрон

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области приостановил осуществление корпоративных прав люксембургской компании Redbriсk Investments S.A.r.l. в отношении АО "Акрон Групп", головной структуры группы "Акрон", крупного производителя минеральных удобрений, сказано в базе данных арбитражных дел. "Исковые требования удовлетворить полностью", - сказано в карточке дела. С соответствующим требованием в суд обратился Минпромторг, поскольку "Акрон" имеет статус экономически значимой организации. Закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" начал действовать в России в сентябре 2023 года. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус экономически значимой организации призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям. В утвержденный в марте перечень вошли шесть организаций: АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг", основные владельцы Альфа-банка и "Альфастрахования" соответственно; ООО "Корпоративный центр ИКС 5", владеющее торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка", "Чижик" и другими; ООО "Городской супермаркет", головная компания продовольственного ритейлера "Азбука вкуса"; ООО "Разрез Аршановский", занимающееся добычей угля в Хакассии; АО "Акрон Групп". В отношении иностранных владельцев первых пяти указанных экономически значимых организаций суды ранее также вынесли решения о приостановлении их корпоративных прав. Группа "Акрон" объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в России и Китае. Собственники АО "Акрон Групп" в ЕГРЮЛ сейчас не указаны. "Коммерсант" в марте писал, что у компании Redbriсk Investments основного бенефициара "Акрона" Вячеслава Кантора – 34,16% акций группы. В июне кабмин добавил в список еще три экономически значимые организации. Это ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупный табачный дистрибьютор АО "Торговая компания "Мегаполис" и золотодобывающее МКАО "Хайлэнд Голд".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, акрон