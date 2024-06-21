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РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами - 21.06.2024, ПРАЙМ

РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

Санкции, введенные Минфином США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), оказали отрицательное влияние на операции российских банков с... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:53+0300

2024-06-21T09:53+0300

2024-06-21T09:59+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Санкции, введенные Минфином США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), оказали отрицательное влияние на операции российских банков с валютными свопами, выяснил РБК.Согласно изданию, после введения санкций, биржа прекратила торги долларами, евро и производными инструментами в этих валютах. Банки столкнулись с трудностями в закрытии своп-сделок в нужной валюте и столкнулись с открытыми валютными позициями - дисбалансом между валютными активами и обязательствами.Отмечается, что на российском валютном рынке возникли проблемы, связанные с открытыми валютными позициями у банков и крупных компаний. Валютные свопы с долларом и евро были закрыты через офсетные сделки, что привело к возникновению открытых позиций.В издании подчеркнули, что крупные компании также пострадали, покупая поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже "пришлось закрывать в особом порядке".В 2022 году регулятор разрешил банкам временно не соблюдать лимиты на ОВП в отдельных иностранных валютах в случае возникновения проблем "в силу внешних обстоятельств". Эта мера была продлена до конца года.В издании заключили, что ЦБ может оказывать поддержку банкам и имеет инструменты для купирования системных рисков, включая регулятивную помощь и альтернативные инструменты для снижения валютной позиции.

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россия, мосбиржа