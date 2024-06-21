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РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами - 21.06.2024, ПРАЙМ
РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами
Санкции, введенные Минфином США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), оказали отрицательное влияние на операции российских банков с... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:53+0300
2024-06-21T09:59+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Санкции, введенные Минфином США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), оказали отрицательное влияние на операции российских банков с валютными свопами, выяснил РБК.Согласно изданию, после введения санкций, биржа прекратила торги долларами, евро и производными инструментами в этих валютах. Банки столкнулись с трудностями в закрытии своп-сделок в нужной валюте и столкнулись с открытыми валютными позициями - дисбалансом между валютными активами и обязательствами.Отмечается, что на российском валютном рынке возникли проблемы, связанные с открытыми валютными позициями у банков и крупных компаний. Валютные свопы с долларом и евро были закрыты через офсетные сделки, что привело к возникновению открытых позиций.В издании подчеркнули, что крупные компании также пострадали, покупая поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже "пришлось закрывать в особом порядке".В 2022 году регулятор разрешил банкам временно не соблюдать лимиты на ОВП в отдельных иностранных валютах в случае возникновения проблем "в силу внешних обстоятельств". Эта мера была продлена до конца года.В издании заключили, что ЦБ может оказывать поддержку банкам и имеет инструменты для купирования системных рисков, включая регулятивную помощь и альтернативные инструменты для снижения валютной позиции.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
09:53 21.06.2024 (обновлено: 09:59 21.06.2024)
 
РБК: санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

РБК: санкции США против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Санкции, введенные Минфином США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), оказали отрицательное влияние на операции российских банков с валютными свопами, выяснил РБК.
Согласно изданию, после введения санкций, биржа прекратила торги долларами, евро и производными инструментами в этих валютах. Банки столкнулись с трудностями в закрытии своп-сделок в нужной валюте и столкнулись с открытыми валютными позициями - дисбалансом между валютными активами и обязательствами.
Отмечается, что на российском валютном рынке возникли проблемы, связанные с открытыми валютными позициями у банков и крупных компаний. Валютные свопы с долларом и евро были закрыты через офсетные сделки, что привело к возникновению открытых позиций.
В издании подчеркнули, что крупные компании также пострадали, покупая поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже "пришлось закрывать в особом порядке".
В 2022 году регулятор разрешил банкам временно не соблюдать лимиты на ОВП в отдельных иностранных валютах в случае возникновения проблем "в силу внешних обстоятельств". Эта мера была продлена до конца года.
В издании заключили, что ЦБ может оказывать поддержку банкам и имеет инструменты для купирования системных рисков, включая регулятивную помощь и альтернативные инструменты для снижения валютной позиции.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россия подготовилась: Запад переоценил свои санкции против Мосбиржи
Вчера, 13:04
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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