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Путин рассказал о планах России на ядерную триаду

Путин рассказал о планах России на ядерную триаду - 21.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах России на ядерную триаду

В планах России есть дальнейшее развитие ядерной триады, заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений президент РФ Владимир Путин. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:37+0300

2024-06-21T15:37+0300

2024-06-21T16:12+0300

вооружения

россия

владимир путин

ядерное оружие

ядерная триада

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В планах России есть дальнейшее развитие ядерной триады, заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений президент РФ Владимир Путин. "В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлава государства добавил, что Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и выстраивать оборонную политику с опорой на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения на современном уровне.По его словам, Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих — новейшие комплексы, подтвердившие свои качества, действительно уникальные характеристики.Путин добавил, что Россия намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием.Он также отметил, что Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями.Ранее в феврале Путин заявлял на форуме "Все для победы!", что отеественные стратегические ядерные силы обновили на 95 процентов. Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сегрей Шойгу, на тот момент бывший министром обороны, называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.

https://1prime.ru/20240621/sovet-849386586.html

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россия, владимир путин, ядерное оружие, ядерная триада