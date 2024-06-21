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Цены на медь опустились из-за избыточных поставок и слабого спроса

Цены на медь опустились из-за избыточных поставок и слабого спроса - 21.06.2024, ПРАЙМ

Цены на медь опустились из-за избыточных поставок и слабого спроса

Цены на медь в пятницу опустились из-за опасений по поводу чрезмерных поставок и вялого спроса в Китае, а также ослабления китайского юаня. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:12+0300

2024-06-21T20:12+0300

2024-06-21T20:12+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу опустились из-за опасений по поводу чрезмерных поставок и вялого спроса в Китае, а также ослабления китайского юаня.По состоянию на 16.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1,5%, до 9709 долларов за тонну после роста в течение трех дней подряд.Фьючерсы упали на 13% с тех пор, как в мае достигли рекордного уровня выше 11 100 долларов.Фьючерсы на медь на COMEX подешевели на 2,3%, до 4,46 доллара за фунт."Рынок пытается понять, завершилась ли фаза коррекции. На мой взгляд, пока слишком рано говорить о восстановлении, – отмечает Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на сырьевых рынках. – Для поддержки нам нужны данные, особенно из Китая".Между тем китайский юань упал против доллара до нового минимума за семь месяцев под давлением оттока портфельных инвестиций с континентальных финансовых рынков и предположений о том, что центробанк дает валюте возможность постепенно снизиться.По словам Хансена, влияние этого фактора может быть нивелировано, поскольку он также подстегнул увеличение резервов.Как отметили брокеры в Азии, падение цен на медь оживило покупки на физическом рынке на этой неделе и обеспечило котировкам поддержку в районе 9500-9600 долларов.Чрезмерное предложение металлов негативно повлияло на рынок меди. Запасы меди на складах SHFE с начала года подскочили в 10 раз до 322 910 тонн, отразив избыточное предложение в Китае.Согласно данным, глобальный профицит на мировом рынке рафинированной меди в апреле составил 13 000 тонн, а избыточное предложение за первые четыре месяца года достигло 299 000 тонн.Алюминий на LME подешевел на 0,2%, до 2516 долларов за тонну, никель – на 1%, до 17 255 долларов, цинк – на 0,5%, до 2860,50 доллара, свинец – на 1%, до 2194 долларов, а олово – на 0,9%, до 32 785 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы