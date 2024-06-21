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В МИД рассказали, что мешает развитию въездного туризма в Россию
В МИД рассказали, что мешает развитию въездного туризма в Россию - 21.06.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, что мешает развитию въездного туризма в Россию
Сейчас развитию въездного туризма в Россию мешают такие факторы, как сложная транспортная логистика, дорогие билеты и ограниченные возможности у иностранцев... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:51+0300
2024-06-21T08:51+0300
2024-06-21T09:58+0300
экономика
туризм
мид
иностранные туристы
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сейчас развитию въездного туризма в Россию мешают такие факторы, как сложная транспортная логистика, дорогие билеты и ограниченные возможности у иностранцев платить на территории РФ в безналичной форме. Об этом рассказал в ходе беседы с агентством РИА Новости директор консульского департамента МИД страны Алексей Климов. По его словам, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию". При этом каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает, добавил дипломат. По словам Климова, стоимость российской визы занимает "абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки". Кроме того, Климов рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро". При этом, Климов привел данные АТОР об отсутствии снижения спроса на шенгенские визы среди росиян. "Указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма", заключил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в девять часов утра по московскому времени.
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туризм, мид, иностранные туристы
Экономика, Туризм, МИД, иностранные туристы
В МИД рассказали, что мешает развитию въездного туризма в Россию
МИД: развитию въездного туризма в РФ мешают сложная логистика и дорогие билеты
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сейчас развитию въездного туризма в Россию мешают такие факторы, как сложная транспортная логистика, дорогие билеты и ограниченные возможности у иностранцев платить на территории РФ в безналичной форме. Об этом рассказал в ходе беседы с агентством РИА Новости директор консульского департамента МИД страны Алексей Климов.
По его словам, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию". При этом каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает, добавил дипломат.
По словам Климова, стоимость российской визы занимает "абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки".
Кроме того, Климов рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро".
При этом, Климов привел данные АТОР об отсутствии снижения спроса на шенгенские визы среди росиян. "Указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма", заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в девять часов утра по московскому времени.
В МИД зафиксировали снижение в России доли многократных туристических виз