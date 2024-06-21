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Турция не откажется от туристов из России на фоне проблем с оплатой

Турция не откажется от туристов из России на фоне проблем с оплатой - 21.06.2024, ПРАЙМ

Турция не откажется от туристов из России на фоне проблем с оплатой

Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:17+0300

2024-06-21T09:17+0300

2024-06-21T09:17+0300

экономика

россия

турция

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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием банков двух стран, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понёс потери в 20% на российском рынке. Другое издание - Aydınlık - писало, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Необходимо всеобъемлющее решение проблемы для российских туристов. Российская платежная система "Мир" и турецкая система TROY в этой связи являются, на мой взгляд, устойчивыми. Необходимо работать над системой с совместным участием как российских, так и турецких банков", - заявил политик. По его словам, экономика Турции начинает стабилизироваться. "Это восстановление равновесия естественным образом приводит к повышению курса турецкой лиры и относительному увеличению стоимости туризма. Но ни Турция не откажется от российских туристов, ни Россия не откажется от братской страны на юге, где её граждане могут комфортно отдыхать. Стабилизация экономики - неизбежный процесс для Турции. Российские граждане также будут оценивать этот результат баланса, учитывая качество своего отдыха", - подчеркнул Топкурулу. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Однако ранее посол РФ Алексей Ерхов, заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

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