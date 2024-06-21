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Смотрят только на цену: Россия захватила рынок удобрений в ЕС
Смотрят только на цену: Россия захватила рынок удобрений в ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ
Смотрят только на цену: Россия захватила рынок удобрений в ЕС
Благодаря низкой стоимости, российские удобрения заняли солидную часть европейского рынка, передает чешское издание Seznam zprávy. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:16+0300
2024-06-21T14:16+0300
2024-06-21T14:16+0300
россия
ес
удобрения
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Благодаря низкой стоимости, российские удобрения заняли солидную часть европейского рынка, передает чешское издание Seznam zprávy."По статистике ясно видно, что часть фермеров без колебаний закупает удобрения из России. А для перекупщиков это шанс повысить маржу", — говорится в материалеОтмечается, что российские продавцы добрений за последние два года значительно расширили свои сети и увеличили экспорт в Европу, по сравнению с периодом до вооруженного конфликта на Украине.Так, в Германию было экспортировано на 920% больше удобрений из России в 2022 и 2023 годах. Общий объем экспорта минеральных удобрений из России вырос на 56%, составив более 70 тысяч тонн в 2023 году.Кроме того, многие фермеры смотрят только на стоимость удобрений, страна происхлждения их мало интересует. Некоторые утверждают, что определить страну происхождения удобрений сложно, так как часто документы подделывают, заключили в издании.Ранее СМИ сообщали, что многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены закрыться, что привело к сокращению поставок и сделало удобрения дорогими для местных фермеров. Теперь у отрасли вызывает беспокойство высокий уровень импорта, в частности, из России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, ес, удобрения
Смотрят только на цену: Россия захватила рынок удобрений в ЕС
SZ: экспорт российских искусственных удобрений в Европу значительно увеличился
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Благодаря низкой стоимости, российские удобрения заняли солидную часть европейского рынка, передает
чешское издание Seznam zprávy.
"По статистике ясно видно, что часть фермеров без колебаний закупает удобрения из России. А для перекупщиков это шанс повысить маржу", — говорится в материале
Отмечается, что российские продавцы добрений за последние два года значительно расширили свои сети и увеличили экспорт в Европу, по сравнению с периодом до вооруженного конфликта на Украине.
Так, в Германию было экспортировано на 920% больше удобрений из России в 2022 и 2023 годах. Общий объем экспорта минеральных удобрений из России вырос на 56%, составив более 70 тысяч тонн в 2023 году.
Кроме того, многие фермеры смотрят только на стоимость удобрений, страна происхлждения их мало интересует. Некоторые утверждают, что определить страну происхождения удобрений сложно, так как часто документы подделывают, заключили в издании.
Ранее СМИ сообщали, что многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены закрыться, что привело к сокращению поставок и сделало удобрения дорогими для местных фермеров. Теперь у отрасли вызывает беспокойство высокий уровень импорта, в частности, из России.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Европе рассказали, что мешает ЕС восстановить производство удобрений