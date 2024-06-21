https://1prime.ru/20240621/udobreniya-849395784.html

Китай в январе-мае нарастил импорт удобрений из России до максимума

Китай в январе-мае нарастил импорт удобрений из России до максимума - 21.06.2024, ПРАЙМ

Китай в январе-мае нарастил импорт удобрений из России до максимума

Китай за первые пять месяцев этого года купил у России удобрений на 661 миллион долларов, что стало максимумом за все время, при этом за год поставки выросли на | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:34+0300

2024-06-21T18:34+0300

2024-06-21T18:34+0300

экономика

китай

россия

импорт удобрений

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg

МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Китай за первые пять месяцев этого года купил у России удобрений на 661 миллион долларов, что стало максимумом за все время, при этом за год поставки выросли на 19%, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской статистической службы. Так, суммарно за январь-май 2024 года объем поставок удобрений из России в Китай составил 661 миллион долларов. Это стало максимумом за все время ведения статистики с 2015 года. При этом за год объемы импорта Китаем российских удобрений выросли почти на пятую часть (19%) - в январе-мае 2023 года они составляли 556 миллионов долларов. Всего за прошлый год Китай приобрел у России удобрений на 1,3 миллиарда долларов. Это позволило России по итогам пяти месяцев стать крупнейшим поставщиком удобрений в Китай, вытеснив Белоруссию на третье место с экспортом в 393,5 миллиона долларов. Канада была второй с поставками на 419,3 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков удобрений также входят Лаос (260,7 миллиона долларов) и Норвегия (108,7 миллиона долларов), которая поднялась за год с шестой на пятую позицию. Тем не менее за май этого года импорт Китаем российских удобрений сократился практически в полтора раза - до 80,3 миллиона долларов с 117,2 миллиона в апреле, а с начала года - в 2,3 раза с 182,3 миллиона. Произошло небольшое сокращение и по сравнению с маем прошлого года - на 3,9% (с 83,6 миллиона долларов). В основном Поднебесная за первые пять месяцев этого года покупала у России калийные удобрения - на 577 миллионов долларов. Также Китай импортировал смешанные удобрения - на 82 миллиона и азотные удобрения - на 923,5 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20240621/kitay-849380528.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, импорт удобрений