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"Закономерный исход": в Киеве заявили об экономическом коллапсе - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Закономерный исход": в Киеве заявили об экономическом коллапсе
"Закономерный исход": в Киеве заявили об экономическом коллапсе - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Закономерный исход": в Киеве заявили об экономическом коллапсе
Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, написал в соцсети украинский экономист... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:51+0300
2024-06-21T11:52+0300
экономика
украина
экспертное мнение
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, написал в соцсети украинский экономист и аналитик Алексей Кущ. Об этом сообщает РИА Новости."Коллапс модели развития Украины "зерно и мозги", которую все эти годы "пушили" (продвигали – прим. ред.) на международных форумах, особенно в Давосе… По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны", - констатировал экономист.При этом он напомнил, что еще несколько лет назад предупреждал "о таком закономерном исходе".Кущ отметил, что Украина поставляла на мировой рынок "три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы", и назвал эту модель "крайне убогой" и "ужасно невыгодной для развития страны", поскольку истощает ресурсы Украины, перечеркивая ее будущее.К сегодняшнему дню, по оценке Куща, эта модель перестает работать. Ведь 20% IT-специалистов, по его данным, уже покинули Украину, мигранты перестают из-за рубежа переводить в страну денежные средства, а у аграрного сектора нарастают логистические и транспортные проблемы, к тому же "Европе украинское зерно не нужно, а в Китае его будет вытеснять Россия".Но вместо того, чтобы признать "эволюционную тупиковость нашей ветви экономического развития и начать двигаться в правильном направлении", власти Украины цепляются за эту сырьевую модель, "как утопленник за соломинку", заключил Кущ.
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украина, экспертное мнение
Экономика, УКРАИНА, экспертное мнение
11:51 21.06.2024 (обновлено: 11:52 21.06.2024)
 
"Закономерный исход": в Киеве заявили об экономическом коллапсе

Аналитик Кущ: экономическая модель развития Украины переживает коллапс

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, написал в соцсети украинский экономист и аналитик Алексей Кущ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Коллапс модели развития Украины "зерно и мозги", которую все эти годы "пушили" (продвигали – прим. ред.) на международных форумах, особенно в Давосе… По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны", - констатировал экономист.
При этом он напомнил, что еще несколько лет назад предупреждал "о таком закономерном исходе".
Кущ отметил, что Украина поставляла на мировой рынок "три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы", и назвал эту модель "крайне убогой" и "ужасно невыгодной для развития страны", поскольку истощает ресурсы Украины, перечеркивая ее будущее.
К сегодняшнему дню, по оценке Куща, эта модель перестает работать. Ведь 20% IT-специалистов, по его данным, уже покинули Украину, мигранты перестают из-за рубежа переводить в страну денежные средства, а у аграрного сектора нарастают логистические и транспортные проблемы, к тому же "Европе украинское зерно не нужно, а в Китае его будет вытеснять Россия".
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Но вместо того, чтобы признать "эволюционную тупиковость нашей ветви экономического развития и начать двигаться в правильном направлении", власти Украины цепляются за эту сырьевую модель, "как утопленник за соломинку", заключил Кущ.
 
ЭкономикаУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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