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Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине

Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ

Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине

На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:54+0300

2024-06-21T12:54+0300

2024-06-21T13:36+0300

политика

россия

украина

перемирие

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator поделился бывший американский чиновник."Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", — отметил собеседник издания.Отмечается, что все страны переходят на "предмирную" позицию, включая канцлера Германии Олафа Шольца.Ранее российский лидер Владимир Путин предложил новые мирные условия, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.

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россия, украина, перемирие