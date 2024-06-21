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Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине
На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:54+0300
2024-06-21T12:54+0300
2024-06-21T13:36+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator поделился бывший американский чиновник."Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", — отметил собеседник издания.Отмечается, что все страны переходят на "предмирную" позицию, включая канцлера Германии Олафа Шольца.Ранее российский лидер Владимир Путин предложил новые мирные условия, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
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россия, украина, перемирие
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине
The Spectator: конфликт с Россией закончится отказом Киева от НАТО
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator поделился
бывший американский чиновник.
"Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", — отметил собеседник издания.
Отмечается, что все страны переходят на "предмирную" позицию, включая канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил новые мирные условия, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
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