Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240621/ukraina-849380289.html
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине
На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:54+0300
2024-06-21T13:36+0300
политика
россия
украина
перемирие
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator поделился бывший американский чиновник."Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", — отметил собеседник издания.Отмечается, что все страны переходят на "предмирную" позицию, включая канцлера Германии Олафа Шольца.Ранее российский лидер Владимир Путин предложил новые мирные условия, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
https://1prime.ru/20240621/usloviya-849376819.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, перемирие
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, перемирие
12:54 21.06.2024 (обновлено: 13:36 21.06.2024)
 
Откажется от НАТО: в Британии назвали исход конфликта на Украине

The Spectator: конфликт с Россией закончится отказом Киева от НАТО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. На Западе считают, что урегулирование конфликта на Украине будет заключаться в отказе Киева от вступления в НАТО. Таким мнением с изданием The Spectator поделился бывший американский чиновник.
"Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", — отметил собеседник издания.
Отмечается, что все страны переходят на "предмирную" позицию, включая канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил новые мирные условия, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
"Путин ужесточил". В США забили тревогу из-за одного шага России
11:51
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАперемирие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала