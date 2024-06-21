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В ЕС поручили подготовить механизм кредитования Киева на 50 миллиардов евро

В ЕС поручили подготовить механизм кредитования Киева на 50 миллиардов евро - 21.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС поручили подготовить механизм кредитования Киева на 50 миллиардов евро

Министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить предложения по механизму для выделения кредита Украине в размере 50... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:48+0300

2024-06-21T17:48+0300

2024-06-21T17:48+0300

экономика

украина

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - ПРАЙМ. Министры финансов стран Евросоюза поручили своим заместителям к середине июля подготовить предложения по механизму для выделения кредита Украине в размере 50 миллиардов евро, который предполагается погашать с доходов от замороженных в ЕС активов России, сообщил на пресс-конференции министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания глав минфинов стран сообщества в Люксембурге в пятницу. Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС. В юрисдикции этой страны также находится депозитарий Euroclear, на счетах которого хранится большая часть замороженных российских активов. "Мы сейчас будем работать на уровне замов по техническим вопросам. Им поручено подготовить конкретные предложения к следующему заседанию министров финансов ЕС в середине июля", - сказал бельгийский министр. Ранее он сообщил, что ЕС продолжит обсуждать механизм выделения кредита Украине на 50 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ во время председательства Венгрии. Венгрия вступит в права председателя Совета ЕС в июле, ее председательство продлится до конца года. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее в пятницу заявил, что механизм по погашению кредита Украине из доходов от российских замороженных активов может быть разработан "в течение месяцев". При этом, по его словам, в ЕС также обсуждают возможное изменение процедуры продления антироссийских санкций, чтобы гарантировать долгосрочную возможность погашения кредита даже в случае, если ограничения против РФ и ее активов будут сняты. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ уже в июле этого года. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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украина