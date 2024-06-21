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В МИД зафиксировали снижение в России доли многократных туристических виз
В МИД зафиксировали снижение в России доли многократных туристических виз - 21.06.2024, ПРАЙМ
В МИД зафиксировали снижение в России доли многократных туристических виз
Анализ данных и практика показывают что доля многократных туристических виз в России для иностранцев неуклонно снижается, сообщил в интервью РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:17+0300
2024-06-21T08:17+0300
2024-06-21T08:17+0300
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Анализ данных и практика показывают что доля многократных туристических виз в России для иностранцев неуклонно снижается, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, "с 2022 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" МИД России ведет мониторинг этого вопроса и ежегодно готовит доклад правительству Российской Федерации о целесообразности увеличения срока действия многократных туристических виз". Климов отметил, что практика и анализ статистических показателей имеющейся в распоряжении ведомства базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается. Он привел данные, согласно которым, в 2022 году данная цифра составляла 14,2%, в 2023 году – 7,5%, а в период с 1 января по 1 апреля 2024 года – 6,8%. Он пояснил, что основной причиной столь низкого спроса на многократные туристические визы является неготовность туроператора нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в России иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров (в среднем до двух недель). По словам директора консульского департамента, "в связи с этим туроператоры предпочитают оказывать визовую поддержку лишь на период организуемой ими туристической поездки". Климов добавил, что "оказание содействия иностранцу в оформлении многократной туристической визы лишает турагентства дохода, на который оно вправе рассчитывать при подготовке пакета по оказанию туристических услуг в рамках однократного тура". "Явное нежелание туроператоров пользоваться предоставленными им полномочиями свидетельствует о нецелесообразности увеличения срока действия многократной туристической визы до 2 лет", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
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ПРАЙМ
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туризм, мид рф, туристические визы
Туризм, МИД РФ, туристические визы
В МИД зафиксировали снижение в России доли многократных туристических виз
МИД: доля многократных туристических виз в России для неуклонно снижается
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Анализ данных и практика показывают что доля многократных туристических виз в России для иностранцев неуклонно снижается, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его словам, "с 2022 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" МИД России ведет мониторинг этого вопроса и ежегодно готовит доклад правительству Российской Федерации о целесообразности увеличения срока действия многократных туристических виз".
Климов отметил, что практика и анализ статистических показателей имеющейся в распоряжении ведомства базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается. Он привел данные, согласно которым, в 2022 году данная цифра составляла 14,2%, в 2023 году – 7,5%, а в период с 1 января по 1 апреля 2024 года – 6,8%.
Он пояснил, что основной причиной столь низкого спроса на многократные туристические визы является неготовность туроператора нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в России иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров (в среднем до двух недель). По словам директора консульского департамента, "в связи с этим туроператоры предпочитают оказывать визовую поддержку лишь на период организуемой ими туристической поездки".
Климов добавил, что "оказание содействия иностранцу в оформлении многократной туристической визы лишает турагентства дохода, на который оно вправе рассчитывать при подготовке пакета по оказанию туристических услуг в рамках однократного тура".
"Явное нежелание туроператоров пользоваться предоставленными им полномочиями свидетельствует о нецелесообразности увеличения срока действия многократной туристической визы до 2 лет", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00.
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