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В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран
В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран - 21.06.2024, ПРАЙМ
В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:35+0300
2024-06-21T11:35+0300
2024-06-21T11:35+0300
россия
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. "В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма. "В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ. Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.
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россия, африка, латинская америка
РОССИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран
МЭР: РФ работает над упрощением системы виз со странами Африки, Латинской Америки
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов.
"В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма.
"В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ.
Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.