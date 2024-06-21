https://1prime.ru/20240621/vizy-849375927.html

В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран

В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран - 21.06.2024, ПРАЙМ

В России рассмотрят упрощение визовой системы с рядом стран

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:35+0300

2024-06-21T11:35+0300

2024-06-21T11:35+0300

россия

африка

латинская америка

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. "В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма. "В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ. Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.

африка

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, латинская америка