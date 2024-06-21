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В МЭР рассказали, откуда въезжают в Россию люди по электронным визам

В МЭР рассказали, откуда въезжают в Россию люди по электронным визам - 21.06.2024, ПРАЙМ

В МЭР рассказали, откуда въезжают в Россию люди по электронным визам

Большинство иностранных граждан въехало в РФ из стран БРИКС по электронным визам с момента запуска данной возможности в августе 2023 года. Об этом сообщил в... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:08+0300

2024-06-21T14:08+0300

2024-06-21T14:08+0300

экономика

туризм

россия

брикс

визы

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Большинство иностранных граждан въехало в РФ из стран БРИКС по электронным визам с момента запуска данной возможности в августе 2023 года. Об этом сообщил в ходе первого туристического форума БРИКС в Москве министр экономического развития Максим Решетников. "У нас в прошлом году запущены электронные визы, которые оформляются, - за 10 месяцев по ним приехало 300 тысяч человек в Россию, причем более 60% - именно из стран БРИКС", — сказал он. Также он отметил, что в рамках безвизовых групповых туристических обменов с Китаем и Ираном менее чем за год совершено более 450 тысяч взаимных туристических поездок. "Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями", - указал министр. Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года.

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туризм, россия, брикс, визы