https://1prime.ru/20240621/volodin-849369751.html

Володин назвал причины, по которым США и ЕС решили избавиться от Зеленского

Володин назвал причины, по которым США и ЕС решили избавиться от Зеленского - 21.06.2024, ПРАЙМ

Володин назвал причины, по которым США и ЕС решили избавиться от Зеленского

США и Евросоюз намерены избавиться от Владимира Зеленского в том числе из-за низкого уровня поддержки среди населения Украины, а также потому, что Зеленский не... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:22+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США и Евросоюз намерены избавиться от Владимира Зеленского в том числе из-за низкого уровня поддержки среди населения Украины, а также потому, что Зеленский не оправдал их их инвестиция. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Всего Володин перечислил пять причин: "1. Низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины. <...> 2. Нелегитимность Зеленского. <...> 3. Зеленский и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя.<...> 4. Неудачи киевского режима на поле боя. <...> 5. Украина — банкрот".По словам спикера, рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, это произошло из-за планов по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Володин отметил, что Вашингтон и Брюссель "вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие — перепродается". Он добавил, что потери ВСУ, которые невозможно компенсировать даже в условиях тотальной мобилизации, ежемесячно составляют более 50 тысяч человек, а поставки западного оружия не помогают. "По итогам прошлого года госдолг Украины достиг 80% ВВП. Без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере $20 млрд. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждёт банкротство", — заключил Володин.

https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849343167.html

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украина, запад, владимир зеленский