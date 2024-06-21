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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки - 21.06.2024, ПРАЙМ
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки
Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:09+0300
2024-06-21T10:09+0300
2024-06-21T10:21+0300
кабмин
валютная выручка
экспортеры
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%, говорится в сообщении на сайте кабмина."Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - говорится в сообщении."Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - добавили в кабмине.Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
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валютная выручка, экспортеры
Кабмин, валютная выручка, экспортеры
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки
Правительство снизило порог репатриации валютной выручки экспортерами до 60 процентов
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - говорится в сообщении.
"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - добавили в кабмине.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки