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Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки - 21.06.2024, ПРАЙМ

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:09+0300

2024-06-21T10:09+0300

2024-06-21T10:21+0300

кабмин

валютная выручка

экспортеры

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%, говорится в сообщении на сайте кабмина."Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%. Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - говорится в сообщении."Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - добавили в кабмине.Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

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валютная выручка, экспортеры