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"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР
"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР
Азиатское турне президента России Владимира Путина и его результаты сигнализируют, что Москва не изолирована и может заключать новые союзы против западных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:20+0300
2024-06-21T16:21+0300
политика
россия
кндр
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Азиатское турне президента России Владимира Путина и его результаты сигнализируют, что Москва не изолирована и может заключать новые союзы против западных альянсов, пишет Al Khaleej.Отмечается, что поездка Путина в Северную Корею и подписание "Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с ее лидером Ким Чен Ыном, а затем визит во Вьетнам, свидетельствуют о новом этапе в глобальной политике. Договор выходит за рамки обычных соглашений о партнерстве и его содержание является вызовом Западу со стороны Москвы и Пхеньяна. Они восстали против действующего мирового порядка и угрожают его основам, отметили авторы материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы материала добавили, что соглашение вызывает беспокойство у стран Запада, и в особенности у США, которые опасаются, что Пхеньян передаст Москве боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ применят на Украине. Причем ранее Запад уже бездоказательно обвинял Россию в применении северокорейского оружия на Украине. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали данные утверждения.Кроме того, США опасаются, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР приведет к обмену ядерным опытом.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, кндр, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин
16:20 21.06.2024 (обновлено: 16:21 21.06.2024)
 
"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР

Al Khaleej: военный союз России и Северной Кореи бросает вызов западным альянсам

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Азиатское турне президента России Владимира Путина и его результаты сигнализируют, что Москва не изолирована и может заключать новые союзы против западных альянсов, пишет Al Khaleej.
Отмечается, что поездка Путина в Северную Корею и подписание "Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с ее лидером Ким Чен Ыном, а затем визит во Вьетнам, свидетельствуют о новом этапе в глобальной политике. Договор выходит за рамки обычных соглашений о партнерстве и его содержание является вызовом Западу со стороны Москвы и Пхеньяна. Они восстали против действующего мирового порядка и угрожают его основам, отметили авторы материала.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Авторы материала добавили, что соглашение вызывает беспокойство у стран Запада, и в особенности у США, которые опасаются, что Пхеньян передаст Москве боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ применят на Украине. Причем ранее Запад уже бездоказательно обвинял Россию в применении северокорейского оружия на Украине. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали данные утверждения.
Кроме того, США опасаются, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР приведет к обмену ядерным опытом.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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