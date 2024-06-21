https://1prime.ru/20240621/yao-849366229.html

США обновляют свой ядерный арсенал в Европе

США обновляют свой ядерный арсенал в Европе - 21.06.2024, ПРАЙМ

США обновляют свой ядерный арсенал в Европе

В настоящий момент Соединенные Штаты обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти европейских государствах. Суть модернизации - замена старых ядерных... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T07:40+0300

2024-06-21T07:40+0300

2024-06-21T07:41+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

европа

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. В настоящий момент Соединенные Штаты обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти европейских государствах. Суть модернизации - замена старых ядерных боеголовок ядерными боеголовками нового поколения. Об этом сообщил глава отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. В частности он заявил: "США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение, это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире". При этом Бернетт отметил, что США не делают публичных заявлений о модернизации ядерного арсенала, "но это обновление арсенала продолжается". Ранее ICAN призвала американские власти вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По информации организации, на сегодняшний день на авиабазах США в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции порядка 150 американских ядерных бомб размещены без каких-либо официальных заявлений.

https://1prime.ru/20240605/putin-848879875.html

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сша, ядерное оружие, европа