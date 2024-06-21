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США обновляют свой ядерный арсенал в Европе - 21.06.2024, ПРАЙМ
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США обновляют свой ядерный арсенал в Европе
США обновляют свой ядерный арсенал в Европе - 21.06.2024, ПРАЙМ
США обновляют свой ядерный арсенал в Европе
В настоящий момент Соединенные Штаты обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти европейских государствах. Суть модернизации - замена старых ядерных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T07:40+0300
2024-06-21T07:41+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
европа
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. В настоящий момент Соединенные Штаты обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти европейских государствах. Суть модернизации - замена старых ядерных боеголовок ядерными боеголовками нового поколения. Об этом сообщил глава отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. В частности он заявил: "США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение, это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире". При этом Бернетт отметил, что США не делают публичных заявлений о модернизации ядерного арсенала, "но это обновление арсенала продолжается". Ранее ICAN призвала американские власти вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По информации организации, на сегодняшний день на авиабазах США в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции порядка 150 американских ядерных бомб размещены без каких-либо официальных заявлений.
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европа
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сша, ядерное оружие, европа
Вооружения, США, ядерное оружие, ЕВРОПА
07:40 21.06.2024 (обновлено: 07:41 21.06.2024)
 
США обновляют свой ядерный арсенал в Европе

ICAN: США обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти странах Европы

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© AFP / Paul J. Richards
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. В настоящий момент Соединенные Штаты обновляют свой ядерный арсенал, размещенный в пяти европейских государствах. Суть модернизации - замена старых ядерных боеголовок ядерными боеголовками нового поколения. Об этом сообщил глава отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
В частности он заявил: "США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение, это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире".
При этом Бернетт отметил, что США не делают публичных заявлений о модернизации ядерного арсенала, "но это обновление арсенала продолжается".
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5 июня, 23:35
Ранее ICAN призвала американские власти вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По информации организации, на сегодняшний день на авиабазах США в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции порядка 150 американских ядерных бомб размещены без каких-либо официальных заявлений.
 
ВооруженияСШАядерное оружиеЕВРОПА
 
 
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