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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ
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экономика
курсы валют
юань
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 28 копеек по отношению к значению предыдущего закрытия, до 12,23 рубля.
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курсы валют, юань
Экономика, Курсы валют, юань
10:09 21.06.2024 (обновлено: 10:13 21.06.2024)
 
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля

Курс юаня поднялся в начале торгов Мосбирже до 12,08 рубля

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 28 копеек по отношению к значению предыдущего закрытия, до 12,23 рубля.
 
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