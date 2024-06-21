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Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля - 21.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,08 рубля

МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:09+0300

2024-06-21T10:09+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. МОСКВА, 21 июня - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов сильно снижается против юаня: курс китайской валюты растет до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 28 копеек по отношению к значению предыдущего закрытия, до 12,23 рубля.

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курсы валют, юань