https://1prime.ru/20240621/zakharova-849390863.html

Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии

Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии - 21.06.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии

Беспрекословное доверие немецкого руководства Вашингтону, реализация санкционных мер против России, а также отказ от дешевых российских энергоресурсов стали... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:46+0300

2024-06-21T16:46+0300

2024-06-21T16:46+0300

экономика

германия

экономика германии

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_90ea309341f9562ab894a6649ba4fdf0.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Беспрекословное доверие немецкого руководства Вашингтону, реализация санкционных мер против России, а также отказ от дешевых российских энергоресурсов стали причиной падение конкурентоспособности экономики ФРГ и иных экономических трудностей в стране. Такое мнение выразила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она разместила "новости апокалипсиса" — снижение позиций ФРГ в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Согласно рейтингу, сейчас Германия "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Официальный представитель МИД также напомнила, что госдолг Германии по итогам прошлого года превысил рекордные 2,4 триллиона евро. "Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешевых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", — написала она. Захарова отметила, что решение данной проблемы Берлин "готов искать в чем угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток — 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет". Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240619/voyna-849323236.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, экономика германии, мария захарова