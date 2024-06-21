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Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии
Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии - 21.06.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии
Беспрекословное доверие немецкого руководства Вашингтону, реализация санкционных мер против России, а также отказ от дешевых российских энергоресурсов стали... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:46+0300
2024-06-21T16:46+0300
2024-06-21T16:46+0300
экономика
германия
экономика германии
мария захарова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Беспрекословное доверие немецкого руководства Вашингтону, реализация санкционных мер против России, а также отказ от дешевых российских энергоресурсов стали причиной падение конкурентоспособности экономики ФРГ и иных экономических трудностей в стране. Такое мнение выразила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она разместила "новости апокалипсиса" — снижение позиций ФРГ в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Согласно рейтингу, сейчас Германия "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Официальный представитель МИД также напомнила, что госдолг Германии по итогам прошлого года превысил рекордные 2,4 триллиона евро. "Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешевых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", — написала она. Захарова отметила, что решение данной проблемы Берлин "готов искать в чем угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток — 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет". Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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германия, экономика германии, мария захарова
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономика Германии, Мария Захарова
Захарова назвала причины экономических трудностей в Германии
Захарова: экономические трудности ФРГ связаны с беспрекословным доверием к США
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Беспрекословное доверие немецкого руководства Вашингтону, реализация санкционных мер против России, а также отказ от дешевых российских энергоресурсов стали причиной падение конкурентоспособности экономики ФРГ и иных экономических трудностей в стране. Такое мнение выразила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она разместила "новости апокалипсиса" — снижение позиций ФРГ в рейтинге экономической конкурентоспособности Швейцарского института бизнесa IMD. Согласно рейтингу, сейчас Германия "едва вползает в первую тридцатку", хотя при канцлере Ангеле Меркель "Берлин уверено сохранял за собой место в первой десятке стран по совокупным показателям конкурентоспособности". Официальный представитель МИД также напомнила, что госдолг Германии по итогам прошлого года превысил рекордные 2,4 триллиона евро.
"Санкции против России и российские ответные меры в сочетании с отказом от дешевых ресурсов и от предсказуемой логистики их поставок, а также, как это было не раз в истории, беспрекословное доверие к Вашингтону в очередной раз сыграли с немцами злую шутку", — написала она.
Захарова отметила, что решение данной проблемы Берлин "готов искать в чем угодно, только не в запуске оставшейся нитки газопровода "Северный поток — 2", а "про объективное расследование теракта на СП-2 и речи не идет".
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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