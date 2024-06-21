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Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев - 21.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев
Владимир Зеленский узурпировал власть в стране задолго до окончания срока своих президентских полномочий, при этом он совершил ряд госпреступлений, заявил... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:14+0300
2024-06-21T12:14+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский узурпировал власть в стране задолго до окончания срока своих президентских полномочий, при этом он совершил ряд госпреступлений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул в своем посте во "Вконтакте", что Зеленский "продолжает притворяться президентом" Украины. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам зампредседателя Совбеза РФ, Зеленский умышленно и без всяких на то причин пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Кроме того, указал он, лидер киевского режима узурпировал власть задолго до этой даты, а также совершил совершив ряд государственных преступлений.Как пояснил политик, Зеленский со своими подельниками нарушили ряд положений украинской конституции. Медведев упомянул также статью 106, в соответствии с которой, президент Украины может не подписать закон только при применении права вето и возвращении документа парламенту."Однако главарю преступного сообщества Зеленскому Основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой!", - написал Медведев.Он добавил, что Зеленский также жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа и вступил в преступный сговор с главой своего офиса Андреем Ермаком с целью узурпации власти. "Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", — подчеркнул Медведев.По его словам, их незаконные действия не встретили на Украине должного противодействия, что в итоге привело к СВО.Кроме того, он выразил мнение, что Зеленский, прикрываясь декларацией об отмене выборов, надеется до последнего дня обогащаться на конфликте и воевать до последнего украинца."Отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники, совершившие преступление, предусмотренное ст. 109 УК Украины", - подчеркнул Медведев."Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина: "...Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)", — заключил он.
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украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев
Медведев: Зеленский вместе с Ермаком превратились в уголовников еще в 2020 году
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский узурпировал власть в стране задолго до окончания срока своих президентских полномочий, при этом он совершил ряд госпреступлений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул в своем посте во "Вконтакте", что Зеленский "продолжает притворяться президентом" Украины.
По словам зампредседателя Совбеза РФ, Зеленский умышленно и без всяких на то причин пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Кроме того, указал он, лидер киевского режима узурпировал власть задолго до этой даты, а также совершил совершив ряд государственных преступлений.
Как пояснил политик, Зеленский со своими подельниками нарушили ряд положений украинской конституции. Медведев упомянул также статью 106, в соответствии с которой, президент Украины может не подписать закон только при применении права вето и возвращении документа парламенту.
"Однако главарю преступного сообщества Зеленскому Основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой!", - написал Медведев.
Он добавил, что Зеленский также жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа и вступил в преступный сговор с главой своего офиса Андреем Ермаком с целью узурпации власти.
"Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", — подчеркнул Медведев.
По его словам, их незаконные действия не встретили на Украине должного противодействия, что в итоге привело к СВО.
Кроме того, он выразил мнение, что Зеленский, прикрываясь декларацией об отмене выборов, надеется до последнего дня обогащаться на конфликте и воевать до последнего украинца.
"Отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники, совершившие преступление, предусмотренное ст. 109 УК Украины", - подчеркнул Медведев.
"Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина: "...Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)", — заключил он.
СМИ: личный телохранитель Зеленского устроил переворот