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"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины

"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины

Украина, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, обманывала веь мир. Об этом заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:58+0300

2024-06-21T14:58+0300

2024-06-21T14:58+0300

украина

россия

франция

зерновая сделка

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Украина, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, обманывала веь мир. Об этом заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants."Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам французского разведчика, Киев обвинял Москву в том, что она якобы блокирует поставки зерна в бедные страны. При этом, отметил он, это продовольствие принадлежало американским компаниям и поставлялось на Запад.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.Президент России Владимир Путин указывал на то, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные страны, а цель сделки — поставки зерна в нуждающиеся страны, включая африканские, так и не была достигнута.

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украина

франция

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украина, россия, франция, зерновая сделка