Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240621/zerno-849385657.html
"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины
"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины
Украина, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, обманывала веь мир. Об этом заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:58+0300
2024-06-21T14:58+0300
украина
россия
франция
зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/68/837566847_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_8fffdc63ad318915fc4ba94d96e0e5ae.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Украина, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, обманывала веь мир. Об этом заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants."Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам французского разведчика, Киев обвинял Москву в том, что она якобы блокирует поставки зерна в бедные страны. При этом, отметил он, это продовольствие принадлежало американским компаниям и поставлялось на Запад.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.Президент России Владимир Путин указывал на то, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные страны, а цель сделки — поставки зерна в нуждающиеся страны, включая африканские, так и не была достигнута.
https://1prime.ru/20240621/moldaviya-849382395.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/68/837566847_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b6ed73ee006ad44419fcee637cb0e133.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, франция, зерновая сделка
УКРАИНА, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, зерновая сделка
14:58 21.06.2024
 
"Отличный финт": во Франции раскрыли обман Украины

Жюйе: Киев обманывал весь мир, виня Россию в блокировке вывоза украинского зерна

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Украина, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, обманывала веь мир. Об этом заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants.
"Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!", - сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам французского разведчика, Киев обвинял Москву в том, что она якобы блокирует поставки зерна в бедные страны. При этом, отметил он, это продовольствие принадлежало американским компаниям и поставлялось на Запад.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
Президент России Владимир Путин указывал на то, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные страны, а цель сделки — поставки зерна в нуждающиеся страны, включая африканские, так и не была достигнута.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Совет ЕС утвердил дату начала переговоров о членстве Украины и Молдавии
13:44
 
УКРАИНАРОССИЯФРАНЦИЯзерновая сделка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала