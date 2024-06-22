Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американцы стали покупать меньше продуктов, сообщили СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240622/amerikantsy-849408579.html
Американцы стали покупать меньше продуктов, сообщили СМИ
Американцы стали покупать меньше продуктов, сообщили СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
Американцы стали покупать меньше продуктов, сообщили СМИ
Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T14:40+0300
2024-06-22T14:40+0300
экономика
сша
американцы
инфляция в сша
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times. "Рост продовольственной инфляции привел к неожиданной реальности: американцы стали покупать меньше еды в магазинах. За последние несколько лет покупатели положили в свои продуктовые тележки на миллиарды меньше товаров, чем до пандемии", - передает издание. Отмечается, что теперь американцы предпочитают онлайн-шоппинг и оптовые закупки, и в целом стали меньше потреблять. По мнению издания, данная тенденция связана с ростом цен на продукты, жилье и страхование. В результате ритейлеры и продавцы вынуждены делать скидки. Ранее сообщалось, что почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Джо Байдена. По словам экс-президента США Дональда Трампа, уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://1prime.ru/20240621/retsessiya-849373499.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f359fd5153eb355ee1236d00044aed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, американцы, инфляция в сша, продукты
Экономика, США, Американцы, инфляция в США, продукты
14:40 22.06.2024
 
Американцы стали покупать меньше продуктов, сообщили СМИ

FT: американцы стали покупать меньше продуктов на фоне инфляции

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Американцы стали покупать меньше продуктов в супермаркетах на фоне роста инфляции, сообщает газета Financial Times.
"Рост продовольственной инфляции привел к неожиданной реальности: американцы стали покупать меньше еды в магазинах. За последние несколько лет покупатели положили в свои продуктовые тележки на миллиарды меньше товаров, чем до пандемии", - передает издание.
Отмечается, что теперь американцы предпочитают онлайн-шоппинг и оптовые закупки, и в целом стали меньше потреблять. По мнению издания, данная тенденция связана с ростом цен на продукты, жилье и страхование. В результате ритейлеры и продавцы вынуждены делать скидки.
Ранее сообщалось, что почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Джо Байдена.
По словам экс-президента США Дональда Трампа, уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку.
Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
Помада - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок
Вчера, 10:49
 
ЭкономикаСШААмериканцыинфляция в СШАпродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала