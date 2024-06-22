https://1prime.ru/20240622/antonov-849400190.html

Посол Антонов оценил перспективы отношений России и США

Посол Антонов оценил перспективы отношений России и США - 22.06.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов оценил перспективы отношений России и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что не видит перспектив даже паузы в деградации российско-американских отношений, не говоря уже... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T07:24+0300

2024-06-22T07:24+0300

2024-06-22T07:24+0300

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 22 июн - ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам, что не видит перспектив даже паузы в деградации российско-американских отношений, не говоря уже об их улучшении. "Хотел бы, чтобы вы поняли: никаких перспектив, возможностей для некоей остановки даже - не потепления, не улучшения, а остановки (ухудшения) в российско-американских отношениях - я не усматриваю", - отметил дипломат. Антонов констатировал, в частности, неуклонное ухудшение ситуации применительно к "двусторонним дипломатическим организациям".По его словам, американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина."Вы видите, что администрацию (США) трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить Россию государством - спонсором терроризма", - сказал Антонов.Он сообщил, что многие официальные представители просто бегают от России и не хотят начинать серьезный разговор, игнорируют те предложения, которые выдвинул президент Путин в отношении в первую очередь урегулирования ситуации на Украине.

https://1prime.ru/20240621/peregovory-849383136.html

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россия, сша, анатолий антонов