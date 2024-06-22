https://1prime.ru/20240622/ataki-849410546.html

На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции

На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции - 22.06.2024, ПРАЙМ

На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции

Предпринимаемые ВСУ атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:47+0300

2024-06-22T16:47+0300

2024-06-22T16:47+0300

энергетика

запорожская аэс

всу

энергодар

https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Предпринимаемые ВСУ атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу украинские военные произвели удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга". В результате этих действий был поврежден трансформатор. Основная часть Энергодара была обесточена и осталась без воды. Последствия атаки были ликвидированы после полудня субботы. До этого ВСУ своими БПЛА полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Новые атаки несут угрозу безопасности для работы Запорожской АЭС и должны быть немедленно прекращены. Недопустимо ставить подобными террористическими актами под угрозу жизнедеятельность города и работу Запорожской АЭС", — заявила Яшина. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240617/krym-849221757.html

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс, всу, энергодар