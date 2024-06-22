https://1prime.ru/20240622/ataki-849410546.html
На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции
На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции - 22.06.2024, ПРАЙМ
На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции
Предпринимаемые ВСУ атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:47+0300
2024-06-22T16:47+0300
2024-06-22T16:47+0300
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Предпринимаемые ВСУ атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу украинские военные произвели удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга". В результате этих действий был поврежден трансформатор. Основная часть Энергодара была обесточена и осталась без воды. Последствия атаки были ликвидированы после полудня субботы. До этого ВСУ своими БПЛА полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Новые атаки несут угрозу безопасности для работы Запорожской АЭС и должны быть немедленно прекращены. Недопустимо ставить подобными террористическими актами под угрозу жизнедеятельность города и работу Запорожской АЭС", — заявила Яшина. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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запорожская аэс, всу, энергодар
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ, Энергодар
На ЗАЭС предупредили об опасности атак ВСУ для станции
Яшина: атаки ВСУ на энергоинфраструктуру Энергодара угрожают безопасности ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - ПРАЙМ. Предпринимаемые ВСУ атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара угрожают безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу украинские военные произвели удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга". В результате этих действий был поврежден трансформатор. Основная часть Энергодара была обесточена и осталась без воды. Последствия атаки были ликвидированы после полудня субботы. До этого ВСУ своими БПЛА полностью уничтожили подстанцию "Луч".
"Новые атаки несут угрозу безопасности для работы Запорожской АЭС и должны быть немедленно прекращены. Недопустимо ставить подобными террористическими актами под угрозу жизнедеятельность города и работу Запорожской АЭС", — заявила Яшина.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
За требованием по ЗАЭС "торчат уши" Запада, заявили в Крыму