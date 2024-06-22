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В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов - 22.06.2024, ПРАЙМ
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В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов
В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов - 22.06.2024, ПРАЙМ
В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 на 1 марта 2025... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T14:39+0300
2024-06-22T14:39+0300
экономика
туризм
аттестация
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 на 1 марта 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики раз в пять лет будут обязаны проходить плановое подтверждение соответствия требованиям закона о туристской деятельности в РФ и специальным требованиям к экскурсоводам, гидам-переводчикам. Сведения об экскурсоводах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов. Им выдаются нагрудные идентификационные карточки, содержащие фотографию, ФИО переводчика (на русском и английском языках) и QR-код со ссылкой на федеральный реестр. Экскурсоводы и гиды-переводчики, занимающиеся экскурсионной деятельностью, не внесенные в федеральный реестр, могут продолжать работать до 1 марта 2025 года. Кроме того, закон уточняет понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик", а также полномочия органов власти РФ в сфере туризма. В 2021 году в РФ был принят закон, согласно которому гиды и экскурсоводы должны были пройти обязательную аттестацию не позднее 1 июля 2023 года. Затем этот срок был перенесен на год – до 1 июля 2024 года, а срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов был продлен до 1 января 2025 года. Теперь обязательная аттестация отложена еще на 8 месяцев, до марта 2025 года.
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туризм, аттестация
Экономика, Туризм, аттестация
14:39 22.06.2024
 
В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ отложили начало обязательной аттестации экскурсоводов до 1 марта 2025 года

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у картины Леонардо да Винчи "Мадонна с Младенцем ("Мадонна Литта")" в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Посетители у картины Леонардо да Винчи Мадонна с Младенцем (Мадонна Литта) в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 на 1 марта 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики раз в пять лет будут обязаны проходить плановое подтверждение соответствия требованиям закона о туристской деятельности в РФ и специальным требованиям к экскурсоводам, гидам-переводчикам.
Сведения об экскурсоводах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов. Им выдаются нагрудные идентификационные карточки, содержащие фотографию, ФИО переводчика (на русском и английском языках) и QR-код со ссылкой на федеральный реестр.
Экскурсоводы и гиды-переводчики, занимающиеся экскурсионной деятельностью, не внесенные в федеральный реестр, могут продолжать работать до 1 марта 2025 года.
Кроме того, закон уточняет понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик", а также полномочия органов власти РФ в сфере туризма.
В 2021 году в РФ был принят закон, согласно которому гиды и экскурсоводы должны были пройти обязательную аттестацию не позднее 1 июля 2023 года. Затем этот срок был перенесен на год – до 1 июля 2024 года, а срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов был продлен до 1 января 2025 года. Теперь обязательная аттестация отложена еще на 8 месяцев, до марта 2025 года.
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