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В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов

В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов - 22.06.2024, ПРАЙМ

В России перенесли начало обязательной аттестации экскурсоводов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 на 1 марта 2025... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:39+0300

2024-06-22T14:39+0300

2024-06-22T14:39+0300

экономика

туризм

аттестация

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков с 1 июля 2024 на 1 марта 2025 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики раз в пять лет будут обязаны проходить плановое подтверждение соответствия требованиям закона о туристской деятельности в РФ и специальным требованиям к экскурсоводам, гидам-переводчикам. Сведения об экскурсоводах вносятся в единый федеральный реестр экскурсоводов. Им выдаются нагрудные идентификационные карточки, содержащие фотографию, ФИО переводчика (на русском и английском языках) и QR-код со ссылкой на федеральный реестр. Экскурсоводы и гиды-переводчики, занимающиеся экскурсионной деятельностью, не внесенные в федеральный реестр, могут продолжать работать до 1 марта 2025 года. Кроме того, закон уточняет понятия "экскурсовод (гид)" и "гид-переводчик", а также полномочия органов власти РФ в сфере туризма. В 2021 году в РФ был принят закон, согласно которому гиды и экскурсоводы должны были пройти обязательную аттестацию не позднее 1 июля 2023 года. Затем этот срок был перенесен на год – до 1 июля 2024 года, а срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов был продлен до 1 января 2025 года. Теперь обязательная аттестация отложена еще на 8 месяцев, до марта 2025 года.

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туризм, аттестация