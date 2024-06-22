https://1prime.ru/20240622/azov-849412656.html

СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году

СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году - 22.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году

Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T20:58+0300

2024-06-22T20:58+0300

2024-06-22T20:58+0300

политика

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сша

запрет

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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept.Издание основывает свое заявление на публикации, которую выложили в соцсеть. На одной из них командир "Азова"* показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под командованием спецназа США. Вторая фотография демонстрирует людей в военной одежде, держащих флаг США, а рядом стоят люди с флагом с символикой нацбата.Исходя из указанных доказательств, Intercept ставит под сомнение реальное применение действовавшего запрета.Ранее The Washington Post писала со ссылкой на Госдеп, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает помогать зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств".В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта мера не имеет практического эффекта.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240622/plan-849412506.html

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поддержка украины, сша, запрет