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СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году - 22.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году - 22.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году
Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T20:58+0300
2024-06-22T20:58+0300
политика
поддержка украины
сша
запрет
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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept.Издание основывает свое заявление на публикации, которую выложили в соцсеть. На одной из них командир "Азова"* показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под командованием спецназа США. Вторая фотография демонстрирует людей в военной одежде, держащих флаг США, а рядом стоят люди с флагом с символикой нацбата.Исходя из указанных доказательств, Intercept ставит под сомнение реальное применение действовавшего запрета.Ранее The Washington Post писала со ссылкой на Госдеп, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает помогать зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств".В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта мера не имеет практического эффекта.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20240622/plan-849412506.html
сша
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поддержка украины, сша, запрет
Политика, поддержка Украины, США, запрет
20:58 22.06.2024
 
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году

Intercept: США поддерживали "Азов"*, когда действовал запрет на оказание помощи

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept.
Издание основывает свое заявление на публикации, которую выложили в соцсеть. На одной из них командир "Азова"* показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под командованием спецназа США. Вторая фотография демонстрирует людей в военной одежде, держащих флаг США, а рядом стоят люди с флагом с символикой нацбата.
Исходя из указанных доказательств, Intercept ставит под сомнение реальное применение действовавшего запрета.
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
20:09
Ранее The Washington Post писала со ссылкой на Госдеп, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает помогать зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств".
В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта мера не имеет практического эффекта.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Политикаподдержка УкраиныСШАзапрет
 
 
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