https://1prime.ru/20240622/azov-849412656.html
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году - 22.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году
Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T20:58+0300
2024-06-22T20:58+0300
2024-06-22T20:58+0300
политика
поддержка украины
сша
запрет
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ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept.Издание основывает свое заявление на публикации, которую выложили в соцсеть. На одной из них командир "Азова"* показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под командованием спецназа США. Вторая фотография демонстрирует людей в военной одежде, держащих флаг США, а рядом стоят люди с флагом с символикой нацбата.Исходя из указанных доказательств, Intercept ставит под сомнение реальное применение действовавшего запрета.Ранее The Washington Post писала со ссылкой на Госдеп, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает помогать зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств".В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта мера не имеет практического эффекта.* Запрещенная в России террористическая организация.
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поддержка украины, сша, запрет
Политика, поддержка Украины, США, запрет
СМИ: США поддерживали "Азов"* еще в 2023 году
Intercept: США поддерживали "Азов"*, когда действовал запрет на оказание помощи
ВАШИНГТОН, 22 июн — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты поддерживали украинский нацбат "Азов"* в прошлом году, вопреки запрету Вашингтона, сообщает издание Intercept
.
Издание основывает свое заявление на публикации, которую выложили в соцсеть. На одной из них командир "Азова"* показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под командованием спецназа США. Вторая фотография демонстрирует людей в военной одежде, держащих флаг США, а рядом стоят люди с флагом с символикой нацбата.
Исходя из указанных доказательств, Intercept ставит под сомнение реальное применение действовавшего запрета.
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
Ранее The Washington Post писала со ссылкой на Госдеп, что Соединенные Штаты сняли запрет на поставки оружия "Азову"*. По данным СМИ, это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает помогать зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств".
В США действовал запрет на предоставление помощи нацбатальону в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта мера не имеет практического эффекта.
* Запрещенная в России террористическая организация.