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Спрос на банные услуги в России вырос на треть

Спрос на банные услуги в России вырос на треть - 22.06.2024, ПРАЙМ

Спрос на банные услуги в России вырос на треть

Россияне с приходом лета стали активнее интересоваться банными услугами - спрос на них вырос более чем на 30%, а на услуги банщиков - на 22%, говорится в... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:10+0300

2024-06-22T10:10+0300

2024-06-22T10:10+0300

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Россияне с приходом лета стали активнее интересоваться банными услугами - спрос на них вырос более чем на 30%, а на услуги банщиков - на 22%, говорится в исследовании "Авито", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По данным "Авито Услуг", за год спрос на банные услуги вырос на 31%. К началу летнего сезона интерес к услугам банщиков увеличился на 22%. Согласно результатам опроса "Авито Услуг", проведенного среди 10 тысяч респондентов, 41% россиян посещают баню, пользуясь услугами профессиональных банщиков", - сказано в исследовании. Что касается услуг парения в банях, их заказывают 66% россиян, причем чаще это делают мужчины. Среди разных возрастных групп чаще остальных парятся россияне в возрасте от 35 до 44 лет - 70% из респондентов группы. В то же время реже других заказывают услуги парения пенсионеры (56% из них) и зумеры (59%). Кроме парения россияне заказывают в банях ароматерапию, обливание холодной водой, а также услуги скрабирования. "В среднем россияне готовы тратить 2200 рублей на дополнительные услуги специалистов в бане. При этом 42% респондентов ответили, что готовы платить за одно посещение с услугами банщика от 1 до 3 тысяч рублей. Четверть респондентов (26%) не готовы отдавать более 1 тысячи рублей, а еще четверть (25%) готовы платить свыше 3 тысяч рублей за посещение", - отметили в "Авито". Парильщик с платформы "Авито Услуги" дал несколько советов, как париться в бане в жаркую погоду. Так, сеансы парения стоит делать короче, не больше 10-15 минут, а между ними чаще делать паузы. В бане лучше находиться в положении лёжа, чтобы голова была в шапке и оставалась в холоде, а ноги и пятки прогревались. "И самое главное - в жару можно париться только после солнцепека, когда температура снижается. Для крепкого здоровья и хорошего самочувствия рекомендую посещать баню минимум раз в неделю", - добавил специалист.

https://1prime.ru/20240615/moshenniki-849201228.html

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россияне, лето, отдых