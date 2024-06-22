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Бастрыкин указал на двойные стандарты Германии - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Бастрыкин указал на двойные стандарты Германии
Бастрыкин указал на двойные стандарты Германии - 22.06.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин указал на двойные стандарты Германии
Германия прибегает к двойным стандартам, когда разделяет тех, кому положены компенсационные выплаты за блокады, и тех, кому в этих выплатах отказано, заявил в... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:17+0300
2024-06-22T10:17+0300
следственный комитет
александр бастрыкин
германия
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Германия прибегает к двойным стандартам, когда разделяет тех, кому положены компенсационные выплаты за блокады, и тех, кому в этих выплатах отказано, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Он напомнил, что Германия признает историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде. Однако участникам обороны и жителям блокадного города-героя, попросившим распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие блокадникам-евреям, на всех ныне живущих блокадников вне зависимости от их национальности, поступил отказ."При этом Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов", - подчеркнул Бастрыкин.Глава СК также отметил, что новые установленные российскими следователями сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны могут быть обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма."Следственным комитетом России установлено множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее не известных, которые не учитывались при определении выплат", - сказал он.Бастрыкин не исключил, что по итогам работы СК эти сведения могут быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба.Он напомнил, что по итогам Второй мировой войны выплачивались репарации государствам, которым был причинен ущерб нацистским рейхом, а также компенсации различным категориям жертв нацизма. Так, их получали жертвы Холокоста, подневольные рабочие, угнанные в Германию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13.00 мск.
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следственный комитет, александр бастрыкин, германия
Следственный комитет, Александр Бастрыкин, ГЕРМАНИЯ
10:17 22.06.2024
 
Бастрыкин указал на двойные стандарты Германии

Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Германии платить компенсации блокадникам

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Германия прибегает к двойным стандартам, когда разделяет тех, кому положены компенсационные выплаты за блокады, и тех, кому в этих выплатах отказано, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Он напомнил, что Германия признает историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде. Однако участникам обороны и жителям блокадного города-героя, попросившим распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие блокадникам-евреям, на всех ныне живущих блокадников вне зависимости от их национальности, поступил отказ.
"При этом Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов", - подчеркнул Бастрыкин.
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Глава СК также отметил, что новые установленные российскими следователями сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны могут быть обоснованием для выплат родственникам жертв нацизма.
"Следственным комитетом России установлено множество новых фактов преступлений немецко-фашистских захватчиков, ранее не известных, которые не учитывались при определении выплат", - сказал он.
Бастрыкин не исключил, что по итогам работы СК эти сведения могут быть использованы как для обоснования дополнительных выплат родственникам жертв нацизма в различных регионах нашей страны, так и для компенсации причиненного ущерба.
Он напомнил, что по итогам Второй мировой войны выплачивались репарации государствам, которым был причинен ущерб нацистским рейхом, а также компенсации различным категориям жертв нацизма. Так, их получали жертвы Холокоста, подневольные рабочие, угнанные в Германию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13.00 мск.
 
Следственный комитетАлександр БастрыкинГЕРМАНИЯ
 
 
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