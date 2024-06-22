Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названо место в России с самым большим туристическим потенциалом - 22.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240622/baykal-849406036.html
Названо место в России с самым большим туристическим потенциалом
Названо место в России с самым большим туристическим потенциалом - 22.06.2024, ПРАЙМ
Названо место в России с самым большим туристическим потенциалом
Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры,... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T12:15+0300
2024-06-22T12:16+0300
экономика
россия
туризм
байкал
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/01/830700136_0:284:3134:2047_1920x0_80_0_0_e404bcf1aa05d7bc5b562c677332f48d.jpg
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Самый большой потенциал, на наш взгляд, имеет Байкал. Там наибольший разрыв между колоссальным спросом и тем, что этот спрос очень слабо удовлетворяется. На Байкале явная нехватка и гостиничных номеров, и инфраструктуры. Это направление интересно не только россиянам, не только китайцам, но это еще и мировой бренд, природный объект глобального значения", - сказал Кобищанов. Он сообщил, что на ПМЭФе "Русский Экспресс" подписал соглашение с иркутским губернатором и будет участвовать в строительстве нового туркомплекса "Байкальская слобода". "У нас там три объекта. Построим четырехзвездочный апарт-отель, спортивно-фестивальный комплекс, а также объект, связанный с экскурсиями", - пояснил он. Помимо этого инвестор планирует принять участие в строительстве морского курорта "Новая Анапа". "Мы сейчас присматриваемся к этому проекту. Он также имеет хорошие перспективы, потому что люди из Центральной России смогут туда доезжать на собственном автотранспорте. Для семей это будет сравнимо с поездкой на дачу. Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель", - рассказал Кобищанов. По словам главы туроператора, именно сегмент апарт-отелей в России пока недостаточно развит, но на него есть большой спрос, в том числе со стороны многодетных семей. "Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами. Это ниша, которая нам кажется перспективной", - отметил он. Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240622/otdykh-849404691.html
байкал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83070/01/830700136_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_01c15b54deb91c1462345ae19560a82d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, байкал
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Байкал
12:15 22.06.2024 (обновлено: 12:16 22.06.2024)
 
Названо место в России с самым большим туристическим потенциалом

"Русский Экспресс": самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Самый большой туристический потенциал в России имеет Байкал, спрос туда колоссальный, однако там большая нехватка отелей и прочей туристической инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Самый большой потенциал, на наш взгляд, имеет Байкал. Там наибольший разрыв между колоссальным спросом и тем, что этот спрос очень слабо удовлетворяется. На Байкале явная нехватка и гостиничных номеров, и инфраструктуры. Это направление интересно не только россиянам, не только китайцам, но это еще и мировой бренд, природный объект глобального значения", - сказал Кобищанов.
Он сообщил, что на ПМЭФе "Русский Экспресс" подписал соглашение с иркутским губернатором и будет участвовать в строительстве нового туркомплекса "Байкальская слобода". "У нас там три объекта. Построим четырехзвездочный апарт-отель, спортивно-фестивальный комплекс, а также объект, связанный с экскурсиями", - пояснил он.
Помимо этого инвестор планирует принять участие в строительстве морского курорта "Новая Анапа". "Мы сейчас присматриваемся к этому проекту. Он также имеет хорошие перспективы, потому что люди из Центральной России смогут туда доезжать на собственном автотранспорте. Для семей это будет сравнимо с поездкой на дачу. Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель", - рассказал Кобищанов.
По словам главы туроператора, именно сегмент апарт-отелей в России пока недостаточно развит, но на него есть большой спрос, в том числе со стороны многодетных семей. "Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами. Это ниша, которая нам кажется перспективной", - отметил он.
Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
Стало известно, почему отдых в ОАЭ дешевле, чем в Турции
11:12
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмБайкал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала