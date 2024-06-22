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В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
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В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:54+0300
2024-06-22T16:54+0300
экономика
транспорт
судоходство
пролив дарданеллы
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. "Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", — говорится в сообщении. Отмечается, что движение судов в одностороннем направлении юг-север продолжается.
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транспорт, судоходство, пролив дарданеллы
Экономика, Транспорт, судоходство, пролив Дарданеллы
16:54 22.06.2024
 
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ

A Haber: в проливе Дарданеллы приостановили движение судов с севера на юг

© РИА Новости . Кемаль Аслан | Перейти в медиабанкПодвесной мост "Чанаккале 1915" через пролив Дарданеллы в Турции
Подвесной мост Чанаккале 1915 через пролив Дарданеллы в Турции - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Кемаль Аслан
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.
"Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение судов в одностороннем направлении юг-север продолжается.
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