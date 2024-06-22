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В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ - 22.06.2024, ПРАЙМ

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов, сообщили СМИ

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:54+0300

2024-06-22T16:54+0300

2024-06-22T16:54+0300

экономика

транспорт

судоходство

пролив дарданеллы

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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов в направлении с севера на юг. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. "Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", — говорится в сообщении. Отмечается, что движение судов в одностороннем направлении юг-север продолжается.

https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849389590.html

пролив дарданеллы

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транспорт, судоходство, пролив дарданеллы