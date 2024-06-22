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Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин

Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин - 22.06.2024, ПРАЙМ

Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин

Власти Нигера начали расследование по факту диверсии на трубопроводе, по которому нигерская нефть экспортируется из страны в Бенин, сообщил телеканал Télé... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T15:43+0300

2024-06-22T15:43+0300

2024-06-22T15:43+0300

нигер

нефтепровод

расследование

диверсия

бенин

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Нигера начали расследование по факту диверсии на трубопроводе, по которому нигерская нефть экспортируется из страны в Бенин, сообщил телеканал Télé Sahel. Ранее сообщалось, что повстанцы в Нигере вывели из строя отрезок профинансированного китайской компанией WAPCO нефтепровода с целью вынудить действующие власти "вернуться к конституционному порядку" после госпереворота в стране в июле прошлого года. "Расследование покажет не только как именно все произошло, но и кто к этому причастен", - заявил телеканалу прокурор Усман Байдо. Губернатор региона Зиндер полковник Иссуфу Лабо добавил, что следователи уже собрали некоторые данные о предполагаемых преступниках, которые, по его словам, понесут наказание в соответствии с законом. Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по восстановлению работы нефтепровода. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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нигер

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нигер, нефтепровод, расследование, диверсия, бенин