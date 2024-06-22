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Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин
Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин - 22.06.2024, ПРАЙМ
Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин
Власти Нигера начали расследование по факту диверсии на трубопроводе, по которому нигерская нефть экспортируется из страны в Бенин, сообщил телеканал Télé... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T15:43+0300
2024-06-22T15:43+0300
нигер
нефтепровод
расследование
диверсия
бенин
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Нигера начали расследование по факту диверсии на трубопроводе, по которому нигерская нефть экспортируется из страны в Бенин, сообщил телеканал Télé Sahel. Ранее сообщалось, что повстанцы в Нигере вывели из строя отрезок профинансированного китайской компанией WAPCO нефтепровода с целью вынудить действующие власти "вернуться к конституционному порядку" после госпереворота в стране в июле прошлого года. "Расследование покажет не только как именно все произошло, но и кто к этому причастен", - заявил телеканалу прокурор Усман Байдо. Губернатор региона Зиндер полковник Иссуфу Лабо добавил, что следователи уже собрали некоторые данные о предполагаемых преступниках, которые, по его словам, понесут наказание в соответствии с законом. Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по восстановлению работы нефтепровода. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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нигер, нефтепровод, расследование, диверсия, бенин
НИГЕР, нефтепровод, расследование, диверсия, БЕНИН
15:43 22.06.2024
 
Нигер начал расследовать диверсию на нефтепроводе из страны в Бенин

Télé Sahel: Нигер начал расследование диверсии на нефтепроводе из страны в Бенин

CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / NigerНигер
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
CC BY-SA 2.0 / SIM USA/CarlaKeithley / Niger
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Нигера начали расследование по факту диверсии на трубопроводе, по которому нигерская нефть экспортируется из страны в Бенин, сообщил телеканал Télé Sahel.
Ранее сообщалось, что повстанцы в Нигере вывели из строя отрезок профинансированного китайской компанией WAPCO нефтепровода с целью вынудить действующие власти "вернуться к конституционному порядку" после госпереворота в стране в июле прошлого года.
"Расследование покажет не только как именно все произошло, но и кто к этому причастен", - заявил телеканалу прокурор Усман Байдо.
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Губернатор региона Зиндер полковник Иссуфу Лабо добавил, что следователи уже собрали некоторые данные о предполагаемых преступниках, которые, по его словам, понесут наказание в соответствии с законом.
Отмечается, что в настоящее время принимаются меры по восстановлению работы нефтепровода.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
 
НИГЕРнефтепроводрасследованиедиверсияБЕНИН
 
 
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