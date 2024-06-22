https://1prime.ru/20240622/dogovor-849406990.html

Россия и КНДР начали работу по реализации всех положений нового договора

Россия и КНДР начали работу по реализации всех положений нового договора - 22.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР начали работу по реализации всех положений нового договора

Москва и Пхеньян не намерены останавливаться на достигнутом и запустили работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем стратегическом... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T13:14+0300

2024-06-22T13:14+0300

2024-06-22T13:18+0300

политика

россия

кндр

договор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_43d839382b909cdfd3a556ded199c592.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян не намерены останавливаться на достигнутом и запустили работу по реализации всех положений нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил агентству РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора. "Мы не успокаиваемся на достигнутом. Сейчас наступил новый период, когда начинается работа по реализации всех положений Договора. Мы к ней готовы. Наши корейские друзья, разумеется, тоже. Все еще впереди", — сказал он. Посол отметил, что документ гарантирует безопасность обеих стран и является жестким сигналом противникам Пхеньяна."Договор 19 июня 2024 года, еще не успели просохнуть чернила, стал историческим документом, не только обеспечившим правовую базу для всеобъемлющего двустороннего сотрудничества, но и гарантировавшим на высоком уровне безопасность наших двух стран, стабильность в регионе Северо-Восточной Азии, направившим жесткий сигнал тем силам, которые все последние годы поэтапно нагнетали напряженность, наращивали военное, политической и экономической давление на народную республику",— пояснил он.Договор в том числе предусматривает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР". Кроме того, Москва и Пхеньян планируют прилагать усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создавать благоприятные условия для экономического сотрудничества в таможенной, валютно-финансовой и других сферах, а также поощрять и защищать взаимные инвестиции. Кроме того, стороны будут оказывать содействие особым или свободным экономическим зонам РФ и КНДР и организациям с их участием. Президент России Владимир Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит — высшей категории по дипломатическому протоколу. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности.

https://1prime.ru/20240620/udar-849356946.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, договор