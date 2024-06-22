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Назван губительный для экономического господства США фактор - 22.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Назван губительный для экономического господства США фактор
Назван губительный для экономического господства США фактор - 22.06.2024, ПРАЙМ
Назван губительный для экономического господства США фактор
Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:47+0300
2024-06-22T10:47+0300
экономика
сша
доллар
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times.Как отмечается, соотношение долга США к ВВП может достичь 130% к 2034 году, что на 8% выше прогнозов Бюджетного управления Конгресса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИсторик Нил Фергюсон проводит параллели между распадом Советского Союза и самонадеянной верой Вашингтона в бесследность дефицита. По его словам, среднегодовые темпы роста производительности в несельскохозяйственном деловом секторе США с 2007 года застряли на скромном уровне.Подчеркивается, что Америка идет опасным финансовым и социально-экономическим курсом, который мало кто предвидел всего несколько лет назад.Долговая спираль США в сочетании с политическим разладом в Вашингтоне представляет собой "белого лебедя" - очевидный риск, который может стоить стране ее кредитного рейтинга ААА."Опрометчиво ставить даже на то, что долг США через десять лет вырастет “всего” до 50 триллионов долларов. И если реальная цифра превысит даже худшие ожидания, глобальные рынки окажутся в незавидном положении. А Вашингтон собственноручно облегчит задачу странам Глобального Юга, которые рассчитывают оттеснить доллар на второй план", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, доллар, госдолг сша
Экономика, США, доллар, госдолг США
10:47 22.06.2024
 
Назван губительный для экономического господства США фактор

AT: госдолг США к 2034 году побьет антирекорд времен Второй мировой войны

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times.
Как отмечается, соотношение долга США к ВВП может достичь 130% к 2034 году, что на 8% выше прогнозов Бюджетного управления Конгресса.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Историк Нил Фергюсон проводит параллели между распадом Советского Союза и самонадеянной верой Вашингтона в бесследность дефицита. По его словам, среднегодовые темпы роста производительности в несельскохозяйственном деловом секторе США с 2007 года застряли на скромном уровне.
США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
18 июня, 21:40
Подчеркивается, что Америка идет опасным финансовым и социально-экономическим курсом, который мало кто предвидел всего несколько лет назад.
Долговая спираль США в сочетании с политическим разладом в Вашингтоне представляет собой "белого лебедя" - очевидный риск, который может стоить стране ее кредитного рейтинга ААА.
"Опрометчиво ставить даже на то, что долг США через десять лет вырастет “всего” до 50 триллионов долларов. И если реальная цифра превысит даже худшие ожидания, глобальные рынки окажутся в незавидном положении. А Вашингтон собственноручно облегчит задачу странам Глобального Юга, которые рассчитывают оттеснить доллар на второй план", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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