https://1prime.ru/20240622/dolg-849404049.html
Назван губительный для экономического господства США фактор
Назван губительный для экономического господства США фактор - 22.06.2024, ПРАЙМ
Назван губительный для экономического господства США фактор
Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:47+0300
2024-06-22T10:47+0300
2024-06-22T10:47+0300
экономика
сша
доллар
госдолг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_6a4871affd849fe6e250152f09acd8b3.jpg
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times.Как отмечается, соотношение долга США к ВВП может достичь 130% к 2034 году, что на 8% выше прогнозов Бюджетного управления Конгресса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИсторик Нил Фергюсон проводит параллели между распадом Советского Союза и самонадеянной верой Вашингтона в бесследность дефицита. По его словам, среднегодовые темпы роста производительности в несельскохозяйственном деловом секторе США с 2007 года застряли на скромном уровне.Подчеркивается, что Америка идет опасным финансовым и социально-экономическим курсом, который мало кто предвидел всего несколько лет назад.Долговая спираль США в сочетании с политическим разладом в Вашингтоне представляет собой "белого лебедя" - очевидный риск, который может стоить стране ее кредитного рейтинга ААА."Опрометчиво ставить даже на то, что долг США через десять лет вырастет “всего” до 50 триллионов долларов. И если реальная цифра превысит даже худшие ожидания, глобальные рынки окажутся в незавидном положении. А Вашингтон собственноручно облегчит задачу странам Глобального Юга, которые рассчитывают оттеснить доллар на второй план", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240618/ssha-849279142.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_54dc296b81c1fb995bb0c2107c61c779.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, доллар, госдолг сша
Экономика, США, доллар, госдолг США
Назван губительный для экономического господства США фактор
AT: госдолг США к 2034 году побьет антирекорд времен Второй мировой войны
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Экономисты предупреждают о возможном росте долга США до 50 триллионов долларов через десять лет, пишет гонконгское издание Asia Times
.
Как отмечается, соотношение долга США к ВВП может достичь 130% к 2034 году, что на 8% выше прогнозов Бюджетного управления Конгресса.
Историк Нил Фергюсон проводит параллели между распадом Советского Союза и самонадеянной верой Вашингтона в бесследность дефицита. По его словам, среднегодовые темпы роста производительности в несельскохозяйственном деловом секторе США с 2007 года застряли на скромном уровне.
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
Подчеркивается, что Америка идет опасным финансовым и социально-экономическим курсом, который мало кто предвидел всего несколько лет назад.
Долговая спираль США в сочетании с политическим разладом в Вашингтоне представляет собой "белого лебедя" - очевидный риск, который может стоить стране ее кредитного рейтинга ААА.
"Опрометчиво ставить даже на то, что долг США через десять лет вырастет “всего” до 50 триллионов долларов. И если реальная цифра превысит даже худшие ожидания, глобальные рынки окажутся в незавидном положении. А Вашингтон собственноручно облегчит задачу странам Глобального Юга, которые рассчитывают оттеснить доллар на второй план", — делает вывод автор.