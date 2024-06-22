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7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату
7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату - 22.06.2024, ПРАЙМ
7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату
Порядка 7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в российских вузах получат надбавку к зарплате, сообщили в Минобрнауки РФ. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T18:30+0300
2024-06-22T18:30+0300
2024-06-22T18:31+0300
зарплата
преподаватели
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Порядка 7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в российских вузах получат надбавку к зарплате, сообщили в Минобрнауки РФ. "С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах — участниках проекта "Передовые инженерные школы". По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской. Также в качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе. На реализацию пилотного проекта в 2025 году планируется выделить 4,5 млрд рублей (на 4 месяца 2024 года — 1,5 млрд рублей).
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зарплата, преподаватели
7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату
7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах РФ получат доплату
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Порядка 7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в российских вузах получат надбавку к зарплате, сообщили в Минобрнауки РФ.
"С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах — участниках проекта "Передовые инженерные школы". По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской.
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Также в качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе.
На реализацию пилотного проекта в 2025 году планируется выделить 4,5 млрд рублей (на 4 месяца 2024 года — 1,5 млрд рублей).