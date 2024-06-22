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7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату

7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату - 22.06.2024, ПРАЙМ

7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату

Порядка 7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в российских вузах получат надбавку к зарплате, сообщили в Минобрнауки РФ. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T18:30+0300

2024-06-22T18:30+0300

2024-06-22T18:31+0300

зарплата

преподаватели

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Порядка 7,5 тысяч преподавателей фундаментальных дисциплин в российских вузах получат надбавку к зарплате, сообщили в Минобрнауки РФ. "С нового учебного года изменения в оплате труда преподавателей фундаментальных дисциплин произойдут в 50 вузах — участниках проекта "Передовые инженерные школы". По предварительным оценкам, в них работает порядка 7,5 тыс. преподавателей, ведущих курсы по фундаментальным дисциплинам у 300 тыс. студентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе эта система охватит 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской. Также в качестве предлагаемых мер рассматриваются сокращение учебной нагрузки преподавателей фундаментальных дисциплин без снижения уровня заработной платы и установление доплат за преподавание фундаментальных дисциплин в привязке к средней заработной плате в регионе. На реализацию пилотного проекта в 2025 году планируется выделить 4,5 млрд рублей (на 4 месяца 2024 года — 1,5 млрд рублей).

https://1prime.ru/20240621/zarplata-849396037.html

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зарплата, преподаватели