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"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
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"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:04+0300
2024-06-22T16:04+0300
энергетика
украина
сво
зима
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN."Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — указывается в материале.Автор публикации подчеркивает, что российская армия стала использовать более модифицированное оружие против энергосистемы противника, тем самым усилив давление, которое и так было значительным.В июне во всех регионах страны ввели потолок потребления электроэнергии. При его превышении будут применять почасовые отключения света.В "Укрэнерго" подтверждали чрезвычайный ущерб энергообъектов в стране. Граждан просили экономить на свете.Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, сво, зима
Энергетика, УКРАИНА, СВО, зима
16:04 22.06.2024
 
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

CNN: Украина не избежит отключений электроэнергии этой зимой

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN.
"Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — указывается в материале.
Автор публикации подчеркивает, что российская армия стала использовать более модифицированное оружие против энергосистемы противника, тем самым усилив давление, которое и так было значительным.
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В июне во всех регионах страны ввели потолок потребления электроэнергии. При его превышении будут применять почасовые отключения света.
В "Укрэнерго" подтверждали чрезвычайный ущерб энергообъектов в стране. Граждан просили экономить на свете.
Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
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