https://1prime.ru/20240622/elektrichestvo-849409638.html
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:04+0300
2024-06-22T16:04+0300
2024-06-22T16:04+0300
энергетика
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зима
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN."Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — указывается в материале.Автор публикации подчеркивает, что российская армия стала использовать более модифицированное оружие против энергосистемы противника, тем самым усилив давление, которое и так было значительным.В июне во всех регионах страны ввели потолок потребления электроэнергии. При его превышении будут применять почасовые отключения света.В "Укрэнерго" подтверждали чрезвычайный ущерб энергообъектов в стране. Граждан просили экономить на свете.Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html
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украина, сво, зима
Энергетика, УКРАИНА, СВО, зима
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
CNN: Украина не избежит отключений электроэнергии этой зимой
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN
.
"Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — указывается в материале.
Автор публикации подчеркивает, что российская армия стала использовать более модифицированное оружие против энергосистемы противника, тем самым усилив давление, которое и так было значительным.
Даже не представляли: в Германии испугались российского удара по Украине
В июне во всех регионах страны ввели потолок потребления электроэнергии. При его превышении будут применять почасовые отключения света.
В "Укрэнерго" подтверждали чрезвычайный ущерб энергообъектов в стране. Граждан просили экономить на свете.
Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.