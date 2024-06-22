https://1prime.ru/20240622/elektrichestvo-849409638.html

"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - 22.06.2024, ПРАЙМ

"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине

Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN. | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:04+0300

2024-06-22T16:04+0300

2024-06-22T16:04+0300

энергетика

украина

сво

зима

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/45/834864528_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_07f98c79e79bc02bbd87b64f2b30f218.jpg

МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Зимой Украина в любом случае столкнется с проблемой отключения света, сообщает CNN."Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — указывается в материале.Автор публикации подчеркивает, что российская армия стала использовать более модифицированное оружие против энергосистемы противника, тем самым усилив давление, которое и так было значительным.В июне во всех регионах страны ввели потолок потребления электроэнергии. При его превышении будут применять почасовые отключения света.В "Укрэнерго" подтверждали чрезвычайный ущерб энергообъектов в стране. Граждан просили экономить на свете.Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20240622/udar-849407877.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, зима