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Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась
Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась - 22.06.2024, ПРАЙМ
Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась
За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов, сообщает пресс-служба министерства... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T15:35+0300
2024-06-22T15:35+0300
энергетика
зеленая энергия
азербайджан
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БАКУ, 22 июн — ПРАЙМ. За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. "За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов. Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в республике составляет 1748,6 МВт, или 20,86 процентов от общей установленной мощности по электроэнергии", - говорится в сообщении. Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Предполагается, что прокладка кабеля займет 3-4 года.
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зеленая энергия, азербайджан
Энергетика, Зеленая энергия, АЗЕРБАЙДЖАН
15:35 22.06.2024
 
Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась

Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев 2024 года выросла до 14%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВетряная электростанция
Ветряная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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БАКУ, 22 июн — ПРАЙМ. За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
"За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов. Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в республике составляет 1748,6 МВт, или 20,86 процентов от общей установленной мощности по электроэнергии", - говорится в сообщении.
Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Предполагается, что прокладка кабеля займет 3-4 года.
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ЭнергетикаЗеленая энергияАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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