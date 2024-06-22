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Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась

Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась - 22.06.2024, ПРАЙМ

Доля зеленой энергии в Азербайджане за пять месяцев этого года увеличилась

За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов, сообщает пресс-служба министерства... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T15:35+0300

2024-06-22T15:35+0300

2024-06-22T15:35+0300

энергетика

зеленая энергия

азербайджан

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БАКУ, 22 июн — ПРАЙМ. За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. "За первые 5 месяцев 2024 года доля зеленой энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане выросла до 14 процентов. Установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в республике составляет 1748,6 МВт, или 20,86 процентов от общей установленной мощности по электроэнергии", - говорится в сообщении. Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Предполагается, что прокладка кабеля займет 3-4 года.

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азербайджан

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зеленая энергия, азербайджан