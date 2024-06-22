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В АРВЭ сообщили, что мешает росту рынка ветроустановок

В АРВЭ сообщили, что мешает росту рынка ветроустановок - 22.06.2024, ПРАЙМ

В АРВЭ сообщили, что мешает росту рынка ветроустановок

Годовой ввод мощностей ветряных электростанций до 2030 года в России должен составить 600-700 МВт, это небольшой объем, что является основным барьером к... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T23:42+0300

2024-06-22T23:42+0300

2024-06-22T23:42+0300

энергетика

ветроэнергетика

ветряная электростанция

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ТУМАННЫЙ (Мурманская обл.), 22 июн — ПРАЙМ. Годовой ввод мощностей ветряных электростанций до 2030 года в России должен составить 600-700 МВт, это небольшой объем, что является основным барьером к активному развитию локализованного производства ветроустановок, заявил РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев в кулуарах благотворительного забега "ЭЛ5-Энерго Трейл" на территории Кольской ВЭС. "Мы ориентируемся, что в ближайшие шесть лет годовой ввод ветроустановок может едва превысить 600-700 МВт. А так в среднем программа рассчитана на ежегодное строительство где-то 400 МВт. Это объем небольшой. На самом деле, это и является основным барьером к такому быстрому, активному развитию здесь именно локализованного производства, потому что любой производитель заинтересован в серьезном объеме", - сказал Жихарев. "И если бы мы здесь увидели рынок в 2-3 ГВт в год, то, конечно, и конкуренция бы была более активной, и мы бы увидели здесь не одного-двух производителей, а может быть и трех, которые смогли бы эффективно здесь производить свое оборудование. Пока наш рынок с текущей программой поддержки ограничен теми объемами, которые я сказал", - добавил он. Жихарев напомнил, что из РФ ушли компании - технологические партнеры по строительству ветряных станций - Vestas и Siemens Gamesa, но осталась компания "Новавинд", принадлежащая "Росатому". Она продолжает производить ветроустановки в Волгодонске и использует их для строительства собственных ветропарков. Также в июне стало известно, что "Форвард Энерго" в рамках специального инвестконтракта построит производство ветряных установок, напомнил собеседник агентства. "И мы ожидаем, что на горизонте двух лет начнут производиться на совершенно новой платформе большие ветроустановки мощностью более 5 МВт. Потому что сейчас у нас производились только установки на 2,5 МВт. А это совершенно новая платформа с новыми параметрами и по экономике, и по эффективности. Там действительно будут использоваться технологии, скорее всего, китайских партнеров, но мы в этом не видим никаких подводных камней", - добавил Жихарев, отметив, что в перспективе до 2030 года в России планируется ввести порядка 3 ГВт ветряных мощностей. И новое производство ветроустановок "Форвард Энерго", по словам Жихарева, должно, в целом, обеспечить внутренний рынок, заключил он.

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ветроэнергетика, ветряная электростанция