https://1prime.ru/20240622/es-849407155.html

Санитарный кордон. Раскрыто, как власти ЕС игнорируют мнение избирателей

Санитарный кордон. Раскрыто, как власти ЕС игнорируют мнение избирателей - 22.06.2024, ПРАЙМ

Санитарный кордон. Раскрыто, как власти ЕС игнорируют мнение избирателей

"Глубинное государство" в Евросоюзе не хочет считаться с реальностью и уважать мнение избирателей, пишет американский журналист и публицист Род Дреер для... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T13:22+0300

2024-06-22T13:22+0300

2024-06-22T13:22+0300

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Глубинное государство" в Евросоюзе не хочет считаться с реальностью и уважать мнение избирателей, пишет американский журналист и публицист Род Дреер для венгерского издания The European Conservative.По словам автора, европейские элиты в очередной раз переиграли правых, бросивших вызов системе, и возводят своего рода санитарный кордон, чтобы оттеснить популярные консервативные партии от власти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ США, отмечает Дреер, "глубинное государство" стремится предотвратить возвращение Дональда Трампа к власти. Недавно в Нью-Йорке состоялся суд, который позволил демократам назвать соперника Джо Байдена "осужденным преступником". В то же время представители "Глубинного государства" лгали и скрывали компрометирующие улики с ноутбука Хантера Байдена перед выборами 2020 года.В Европе прошли выборы в Европарламент, на которых правые укрепили свои позиции, при этом о перспективах широкой коалиции говорить не приходится. Так, Европейская народная партия заключила "позорный альянс" с парламентскими либералами для оттеснения консерваторов, отмечает Дреер.Таким образом, элиты ЕС возводят санитарный кордон для оттеснения популярных консервативных партий от власти.Есть рычаги воздействия и у высшей европейской бюрократии. Еврокомиссия готовится наказать Францию, если "Национальное объединение" Марин Ле Пен добьется успехов на предстоящих парламентских выборах. У членов ЕК есть бюрократические полномочия, влияющие на демократические чаяния электората. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен "прикопала" доклад ЕС с критикой итальянских СМИ, чтобы заручиться поддержкой премьер-министра Джорджи Мелони, и та вынуждена идти навстречу Брюсселю из-за слабых карт на фоне накопившихся долгов. Жесткая тактика Брюсселя работает, Мелони пытается смягчить грубое пренебрежение со стороны элиты ЕС, говорится в публикации.Таким образом, перспективы сплоченного правого фронта остаются мрачными, европейские элиты переиграли консерваторов. Европейские политики получат от своих элит больше миграции, войн, централизованной власти и засилья гендерной идеологии, подчеркивает автор.При этом, по его мнению, европейцы готовы жить при недемократическом политическом порядке до тех пор, пока он обеспечивает личный комфорт. Рано или поздно они разуверятся в авторитете Евросоюза из-за краха правящих элит, считает Дреер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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