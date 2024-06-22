https://1prime.ru/20240622/fermery-849410164.html

Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма

Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ

Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:30+0300

2024-06-22T16:30+0300

2024-06-22T16:31+0300

экономика

фермеры

агротуризм

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83812/77/838127775_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_5bf7715a27554c907ed5443496a7f196.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения. В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он. Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин. Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20240618/mishustin-849271807.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фермеры, агротуризм, закон