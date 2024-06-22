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Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240622/fermery-849410164.html
Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма
Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма - 22.06.2024, ПРАЙМ
Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:30+0300
2024-06-22T16:31+0300
экономика
фермеры
агротуризм
закон
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения. В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он. Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин. Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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фермеры, агротуризм, закон
Экономика, фермеры, агротуризм, закон
16:30 22.06.2024 (обновлено: 16:31 22.06.2024)
 
Российским фермерам разрешили оказывать услуги в сфере сельского туризма

Власти России разрешили фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области
Сбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит фермерам оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разрешает фермерским хозяйствам заниматься не связанными с сельхозпроизводством видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
В числе видов деятельности, которыми теперь могут заниматься фермеры – оказание услуг в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.
Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к таким проектам, отмечал он.
Благодаря таким решениям на селе не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса, идет продвижение региональных брендов, включая, например, продукты питания, указывал Мишустин.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Новый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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