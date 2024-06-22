https://1prime.ru/20240622/gaza-849407622.html

Палестинский Минздрав назвал число погибших в Газе с начала конфликта

Палестинский Минздрав назвал число погибших в Газе с начала конфликта - 22.06.2024, ПРАЙМ

Палестинский Минздрав назвал число погибших в Газе с начала конфликта

Количество палестинцев, убитых в секторе Газа в ходе военных действий Израиля, превысило 37,5 тысячи, сообщается в поступившем РИА Новости сообщении минздрава... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T13:47+0300

2024-06-22T13:47+0300

2024-06-22T13:47+0300

газа

израиль

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ДОХА, 22 июн - ПРАЙМ. Количество палестинцев, убитых в секторе Газа в ходе военных действий Израиля, превысило 37,5 тысячи, сообщается в поступившем РИА Новости сообщении минздрава Палестины в секторе Газа. "С седьмого октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 37 551 и 85 911 раненых", - отмечается в сводке.При этом за последние сутки, как уточняется, израильские войска совершила три ​​массовых убийства семей в секторе Газа, погиб 101 и 169 были ранены.Ведомство добавило, что ряд пострадавших остаются под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться. Израильские войска в начале октября начали в секторе Газа операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава. Остановлены поставки в Газу воды, электричества, топлива, продуктов и лекарственных средств. Сейчас Газа фактически разделена на южную и северную части. Армия обороны Израиля готовится к наземной операции в Рафахе, считающемся последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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газа

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газа, израиль