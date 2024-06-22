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Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией - 22.06.2024, ПРАЙМ
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
Польское правительство планирует закрыть границу с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T21:51+0300
2024-06-22T21:51+0300
2024-06-22T21:51+0300
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белоруссия
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ВАРШАВА, 22 июн — ПРАЙМ. Польское правительство планирует закрыть границу с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.На данный момент между странами работают один пассажирский и два грузовых погранперехода."И-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов", — отметил дипломат.Сикорский также уточнил, что власти прорабатывают вопрос, "повлияет ли это на польскую экономику".В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
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польша, белоруссия, граница
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, граница
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
МИД Польши: власти планируют полностью закрыть границу с Белоруссией
ВАРШАВА, 22 июн — ПРАЙМ. Польское правительство планирует закрыть границу с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
На данный момент между странами работают один пассажирский и два грузовых погранперехода.
"И-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов", — отметил дипломат.
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Сикорский также уточнил, что власти прорабатывают вопрос, "повлияет ли это на польскую экономику".
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.