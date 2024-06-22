https://1prime.ru/20240622/gunko-849403516.html
Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей
Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей - 22.06.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей
Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), который заочно обвинен в России и которого отказалась выдавать Канада, а также его соучастники причастны к убийству по | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T10:31+0300
2024-06-22T10:31+0300
2024-06-22T10:31+0300
александр бастрыкин
нацизм
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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), который заочно обвинен в России и которого отказалась выдавать Канада, а также его соучастники причастны к убийству по меньшей мере 500 советских граждан, среди которых были евреи и поляки, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. "Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - отметил он.По словам Бастрыкина, преступники в ходе карательных акций расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. В парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда там выступал Владимир Зеленский, собравшиеся в зале приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько). В годы Второй мировой войны он проходил службу в дивизии СС "Галичина". Министр иностранных дел Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке председателя нижней палаты - палаты общин Энтони Роты, взявшего на себя вину за приглашение нациста. Она назвала инцидент "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота подал в отставку. Глава канадского правительства Джастин Трюдо принес извинения из-за случившегося. В МИД России подчеркнули, что публичное восхваление нациста в канадском парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". При этом Москва не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом", указали в ведомстве.Генпрокуратура России направила в канадские компетентные органы запрос о выдаче Гунько. однако Оттава отказала Москве в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
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александр бастрыкин, нацизм
Александр Бастрыкин, Нацизм
Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей
Бастрыкин: нацист Гунько и соучастники причастны к убийствам не менее 500 граждан СССР
МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), который заочно обвинен в России и которого отказалась выдавать Канада, а также его соучастники причастны к убийству по меньшей мере 500 советских граждан, среди которых были евреи и поляки, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - отметил он.
По словам Бастрыкина, преступники в ходе карательных акций расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле.
В Крыму сравнили русофобию Запада с нацизмом
В парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда там выступал Владимир Зеленский, собравшиеся в зале приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько). В годы Второй мировой войны он проходил службу в дивизии СС "Галичина". Министр иностранных дел Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке председателя нижней палаты - палаты общин Энтони Роты, взявшего на себя вину за приглашение нациста. Она назвала инцидент "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота подал в отставку. Глава канадского правительства Джастин Трюдо принес извинения из-за случившегося.
В МИД России подчеркнули, что публичное восхваление нациста в канадском парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". При этом Москва не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом", указали в ведомстве.
Генпрокуратура России направила в канадские компетентные органы запрос о выдаче Гунько. однако Оттава отказала Москве в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
22 июня в 13:00 мск.