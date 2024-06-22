https://1prime.ru/20240622/gunko-849403516.html

Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей

Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей - 22.06.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин указал на причастность нациста Гунько к убийствам сотен людей

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), который заочно обвинен в России и которого отказалась выдавать Канада, а также его соучастники причастны к убийству по | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T10:31+0300

2024-06-22T10:31+0300

2024-06-22T10:31+0300

александр бастрыкин

нацизм

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МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), который заочно обвинен в России и которого отказалась выдавать Канада, а также его соучастники причастны к убийству по меньшей мере 500 советских граждан, среди которых были евреи и поляки, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. "Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки", - отметил он.По словам Бастрыкина, преступники в ходе карательных акций расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. В парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда там выступал Владимир Зеленский, собравшиеся в зале приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько). В годы Второй мировой войны он проходил службу в дивизии СС "Галичина". Министр иностранных дел Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке председателя нижней палаты - палаты общин Энтони Роты, взявшего на себя вину за приглашение нациста. Она назвала инцидент "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота подал в отставку. Глава канадского правительства Джастин Трюдо принес извинения из-за случившегося. В МИД России подчеркнули, что публичное восхваление нациста в канадском парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". При этом Москва не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом", указали в ведомстве.Генпрокуратура России направила в канадские компетентные органы запрос о выдаче Гунько. однако Оттава отказала Москве в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.

https://1prime.ru/20231120/842309978.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр бастрыкин, нацизм