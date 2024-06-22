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Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов

Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов - 22.06.2024, ПРАЙМ

Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов

Таджикистан и Китай заключили соглашения на сумму более 6 миллиардов сомони (584,5 миллионов долларов) инвестиций в промышленность Таджикистана в ходе... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T16:21+0300

2024-06-22T16:21+0300

2024-06-22T16:21+0300

экономика

китай

таджикистан

инвестиции

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ДУШАНБЕ, 22 июн - ПРАЙМ. Таджикистан и Китай заключили соглашения на сумму более 6 миллиардов сомони (584,5 миллионов долларов) инвестиций в промышленность Таджикистана в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом страны. "Таджикистан и Китай заключили соглашения об инвестициях в промышленность Таджикистана на сумму более 6 миллиардов сомони, или 584,5 миллионов долларов в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе и в котором приняли участие более 150 представителей и инвесторов из двух стран", - говорится в сообщении. По завершению форума были подписаны ключевые документы о сотрудничестве - это строительство железорудного завода на руднике "Шохкадамбулок" - на севере Таджикистана, монтаж международного уровня конструкций для Душанбинского городского стадиона на 3000 мест, поставка электромобилей для такси в Душанбе, предоставление кредитной линии на спецтехнику и производственное оборудование, а также обработка декоративного камня на рудниках города. "Эти проекты, включая строительство логистического центра и металлургического завода "Талко Голд", общей стоимостью более 6 миллиардов сомони, призваны укрепить экономические связи между Таджикистаном и Китаем", - отметили в пресс-службе Госкомитета. Форум был организован совместно министерствами экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, а также посольством КНР в Таджикистане. В настоящее время на территории Таджикистана действует 600 таджикско-китайских совместных компаний. Общий объем китайских инвестиций в Таджикистана за последние 10 лет составил более 3,8 миллиардов долларов.

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китай, таджикистан, инвестиции