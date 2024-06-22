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Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов - 22.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240622/investitsii-849409792.html
Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов
Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов - 22.06.2024, ПРАЙМ
Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов
Таджикистан и Китай заключили соглашения на сумму более 6 миллиардов сомони (584,5 миллионов долларов) инвестиций в промышленность Таджикистана в ходе... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T16:21+0300
2024-06-22T16:21+0300
экономика
китай
таджикистан
инвестиции
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ДУШАНБЕ, 22 июн - ПРАЙМ. Таджикистан и Китай заключили соглашения на сумму более 6 миллиардов сомони (584,5 миллионов долларов) инвестиций в промышленность Таджикистана в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом страны. "Таджикистан и Китай заключили соглашения об инвестициях в промышленность Таджикистана на сумму более 6 миллиардов сомони, или 584,5 миллионов долларов в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе и в котором приняли участие более 150 представителей и инвесторов из двух стран", - говорится в сообщении. По завершению форума были подписаны ключевые документы о сотрудничестве - это строительство железорудного завода на руднике "Шохкадамбулок" - на севере Таджикистана, монтаж международного уровня конструкций для Душанбинского городского стадиона на 3000 мест, поставка электромобилей для такси в Душанбе, предоставление кредитной линии на спецтехнику и производственное оборудование, а также обработка декоративного камня на рудниках города. "Эти проекты, включая строительство логистического центра и металлургического завода "Талко Голд", общей стоимостью более 6 миллиардов сомони, призваны укрепить экономические связи между Таджикистаном и Китаем", - отметили в пресс-службе Госкомитета. Форум был организован совместно министерствами экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, а также посольством КНР в Таджикистане. В настоящее время на территории Таджикистана действует 600 таджикско-китайских совместных компаний. Общий объем китайских инвестиций в Таджикистана за последние 10 лет составил более 3,8 миллиардов долларов.
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китай, таджикистан, инвестиции
Экономика, КИТАЙ, ТАДЖИКИСТАН, инвестиции
16:21 22.06.2024
 
Китай инвестирует в промышленность Таджикистана 584 миллиона долларов

Госкоминвест: Китай инвестирует в промышленность Таджикистана более $584 млн

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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ДУШАНБЕ, 22 июн - ПРАЙМ. Таджикистан и Китай заключили соглашения на сумму более 6 миллиардов сомони (584,5 миллионов долларов) инвестиций в промышленность Таджикистана в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом страны.
"Таджикистан и Китай заключили соглашения об инвестициях в промышленность Таджикистана на сумму более 6 миллиардов сомони, или 584,5 миллионов долларов в ходе торгово-инвестиционного форума, который прошел Душанбе и в котором приняли участие более 150 представителей и инвесторов из двух стран", - говорится в сообщении.
По завершению форума были подписаны ключевые документы о сотрудничестве - это строительство железорудного завода на руднике "Шохкадамбулок" - на севере Таджикистана, монтаж международного уровня конструкций для Душанбинского городского стадиона на 3000 мест, поставка электромобилей для такси в Душанбе, предоставление кредитной линии на спецтехнику и производственное оборудование, а также обработка декоративного камня на рудниках города.
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"Эти проекты, включая строительство логистического центра и металлургического завода "Талко Голд", общей стоимостью более 6 миллиардов сомони, призваны укрепить экономические связи между Таджикистаном и Китаем", - отметили в пресс-службе Госкомитета.
Форум был организован совместно министерствами экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, а также посольством КНР в Таджикистане.
В настоящее время на территории Таджикистана действует 600 таджикско-китайских совместных компаний. Общий объем китайских инвестиций в Таджикистана за последние 10 лет составил более 3,8 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаКИТАЙТАДЖИКИСТАНинвестиции
 
 
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