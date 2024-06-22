https://1prime.ru/20240622/inzhiniring-849408850.html

Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна

Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна - 22.06.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна

Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T14:55+0300

2024-06-22T14:55+0300

2024-06-22T14:55+0300

экономика

россия

владимир путин

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_0:38:3166:1819_1920x0_80_0_0_2f0e47ccc18a1c9b8e44661aaff0f6bd.jpg

МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инжиниринг – это комплекс услуг проектно-конструкторского, исследовательского, производственного, расчетно-аналитического характера, а также подготовка обоснований инвестирования в данную сферу бизнеса. Документ закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" понятия "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства". Также законодательно закрепляются понятия "работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)" и "организация сектора промышленного дизайна". Предполагается, что введение этих понятий заложит основы для развития в РФ индустрии инжиниринга и промышленного дизайна. При этом правительство РФ будет устанавливать требования к таким организациям и центрам, утверждать порядок формирования и ведения реестра таких лиц, а также состав включаемых в него сведений. Подтверждать соответствие организаций и центров этим требованиям, а также формировать и вести их реестр будет Минпромторг РФ. Это позволит применять к таким организациям и центрам меры стимулирования в сфере промышленности. Изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 июля 2024 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, призвано создать благоприятные условия для обеспечения социально-экономического развития России и достижения целей ее промышленной политики.

https://1prime.ru/20240620/biznes-849353823.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон