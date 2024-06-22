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Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна - 22.06.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна
Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна - 22.06.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна
Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T14:55+0300
2024-06-22T14:55+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инжиниринг – это комплекс услуг проектно-конструкторского, исследовательского, производственного, расчетно-аналитического характера, а также подготовка обоснований инвестирования в данную сферу бизнеса. Документ закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" понятия "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства". Также законодательно закрепляются понятия "работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)" и "организация сектора промышленного дизайна". Предполагается, что введение этих понятий заложит основы для развития в РФ индустрии инжиниринга и промышленного дизайна. При этом правительство РФ будет устанавливать требования к таким организациям и центрам, утверждать порядок формирования и ведения реестра таких лиц, а также состав включаемых в него сведений. Подтверждать соответствие организаций и центров этим требованиям, а также формировать и вести их реестр будет Минпромторг РФ. Это позволит применять к таким организациям и центрам меры стимулирования в сфере промышленности. Изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 июля 2024 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, призвано создать благоприятные условия для обеспечения социально-экономического развития России и достижения целей ее промышленной политики.
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россия, владимир путин, закон
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон
14:55 22.06.2024
 
Путин подписал закон для развития инжиниринга и промышленного дизайна

Путин подписал закон о правовых основах стимулирования инжиниринга и промдизайна

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовые основы для разработки мер стимулирования развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Инжиниринг – это комплекс услуг проектно-конструкторского, исследовательского, производственного, расчетно-аналитического характера, а также подготовка обоснований инвестирования в данную сферу бизнеса.
Документ закрепляет в законе "О промышленной политике в РФ" понятия "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленной продукции", "инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность) в сфере создания промышленного производства".
Также законодательно закрепляются понятия "работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)" и "организация сектора промышленного дизайна".
Предполагается, что введение этих понятий заложит основы для развития в РФ индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.
При этом правительство РФ будет устанавливать требования к таким организациям и центрам, утверждать порядок формирования и ведения реестра таких лиц, а также состав включаемых в него сведений. Подтверждать соответствие организаций и центров этим требованиям, а также формировать и вести их реестр будет Минпромторг РФ.
Это позволит применять к таким организациям и центрам меры стимулирования в сфере промышленности.
Изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу с 1 июля 2024 года. Его принятие, согласно пояснительной записке, призвано создать благоприятные условия для обеспечения социально-экономического развития России и достижения целей ее промышленной политики.
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