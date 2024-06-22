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На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО
Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии,... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T23:35+0300
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — указал аналитик.По словам Меркуриса, ATACMS хуже российского оружия, так как он устарел. Он был произведен в 1970-х и еле еле прорывает многоуровневый ПВО. "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
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ракеты atacms, сво, пво, запад, сша
Вооружения, ракеты ATACMS, СВО, ПВО, ЗАПАД, США
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО
Меркурис: ракеты "Искандер" в зоне СВО бьют очень эффективно и точно
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ.
Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — указал аналитик.
По словам Меркуриса, ATACMS хуже российского оружия, так как он устарел. Он был произведен в 1970-х и еле еле прорывает многоуровневый ПВО.
"Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
Киев обстрелял Луганск пятью ракетами ATACMS