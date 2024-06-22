https://1prime.ru/20240622/iskander-849413581.html

На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО

На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ

На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО

Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии,... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T23:35+0300

2024-06-22T23:35+0300

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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — указал аналитик.По словам Меркуриса, ATACMS хуже российского оружия, так как он устарел. Он был произведен в 1970-х и еле еле прорывает многоуровневый ПВО. "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.

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ракеты atacms, сво, пво, запад, сша