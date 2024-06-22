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На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240622/iskander-849413581.html
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО - 22.06.2024, ПРАЙМ
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО
Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии,... | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T23:35+0300
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вооружения
ракеты atacms
сво
пво
запад
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. &lt;…&gt; Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — указал аналитик.По словам Меркуриса, ATACMS хуже российского оружия, так как он устарел. Он был произведен в 1970-х и еле еле прорывает многоуровневый ПВО. "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
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ракеты atacms, сво, пво, запад, сша
Вооружения, ракеты ATACMS, СВО, ПВО, ЗАПАД, США
23:35 22.06.2024 (обновлено: 23:36 22.06.2024)
 
На Западе оценили эффективность ракет "Искандер" в зоне СВО

Меркурис: ракеты "Искандер" в зоне СВО бьют очень эффективно и точно

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Американские ракетные комплексы ATACMS редко поражают поставленные цели, в отличие от отечественных ракет "Искандер", которые исправно служат российской армии, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Искандеры" значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить "Искандеры", — указал аналитик.
По словам Меркуриса, ATACMS хуже российского оружия, так как он устарел. Он был произведен в 1970-х и еле еле прорывает многоуровневый ПВО.
"Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 500 километров. Ракета развивает скорость в 2,1 километра секунду, легко преодолевает противоракетную оборону и отличается высокой точностью.
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