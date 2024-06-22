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На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО - 22.06.2024, ПРАЙМ
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На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО - 22.06.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО
Заявления западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 22.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-22T22:43+0300
2024-06-22T22:43+0300
политика
нато
запад
мир
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заявления западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Политики теперь обещают "мир" через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они", — написал Боуз.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, запад, мир
Политика, НАТО, ЗАПАД, МИР
22:43 22.06.2024
 
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО

Журналист Боуз: западные политики лицемерят по поводу милитаризации Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заявления западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Политики теперь обещают "мир" через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они", — написал Боуз.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
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