https://1prime.ru/20240622/lozh-849401739.html

Патрушев объяснил, зачем Запад сочиняет ложь о планах РФ в отношении НАТО

Патрушев объяснил, зачем Запад сочиняет ложь о планах РФ в отношении НАТО - 22.06.2024, ПРАЙМ

Патрушев объяснил, зачем Запад сочиняет ложь о планах РФ в отношении НАТО

Ложь о якобы намерениях Москвы начать войну со странами НАТО сочиняют десятки западных научных институтов. Делается это для того, чтобы лица, формирующие... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T09:30+0300

2024-06-22T09:30+0300

2024-06-22T09:30+0300

политика

россия

запад

николай патрушев

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Ложь о якобы намерениях Москвы начать войну со странами НАТО сочиняют десятки западных научных институтов. Делается это для того, чтобы лица, формирующие политическую повестку на Западе, любой ценой остались у власти. Об этом рассказал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев. "Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране", — написал он в статье для российского журнала "Национальная оборона". Он отметил, что последователи прежних лжецов сегодня трудятся в десятках научных институтов США, Британии и Европы, разрабатывающих циничные антироссийские теории и сочиняют сюжеты для информационных вбросов. По его словам, "сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО", являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой удержаться у власти.Патрушев считает, что сознательное и методичное искажение прошлого, "историческое оболванивание" развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО".Он напомнил, что в последнее время участились противоправные действия в отношении захоронений советских воинов за рубежом — на Украине, в Германии, Польше, Чехии, Австрии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и в других странах."Слова из "Майского вальса" о том, что "помнит Вена, помнят Альпы и Дунай" ту свободу, которую принес на их землю в мае 1945 года советский солдат, не могут остаться только текстом песни. Забыть русский вальс, назвать освободителей захватчиками, снести памятники советским воинам — вот чем сегодня озабочена Европа", — отметил Патрушев.По его словам, вместо объективного возложения вины на развязавшую кровопролитную войну Германию и ее союзников историографы на Западе акцентируют страдания немцев, якобы оказавшихся "под гнетом советских войск". Но при этом они умалчивают, что именно советские войска в первые же дни после освобождения Берлина развернули полевые кухни и госпитали для оказания помощи гражданскому населению немецких городов. И именно Советский Союз стал инициатором сохранения промышленности и сельского хозяйства Германии, предотвратив гуманитарную катастрофу", добавил Патрушев.Он отметил, что выполняя антироссийский заказ Госдепа США, западные специалисты отождествляют нацизм и коммунизм, избегают называть режимы Муссолини и Франко расистскими, а пособников фашистов подают общественности в качестве жертв. В Англии, Японии и США продолжают издаваться многотомные исследования о Великой Отечественной войне, замалчивающие зверства немецких оккупантов, потери Советского Союза, роль СССР в победе над фашизмом, добавил Патрушев.Помощник президента РФ подчеркнул, что в указанных странах проводится сознательное методичное искажение истории, которое уже дало свои результаты — японцы не знают или боятся прямо назвать, какая страна осуществила атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, американцы верят, что они выиграли войну в одиночку, а ряд государств Восточной Европы вообще призывают Россию покаяться за разжигание войны."Такое историческое оболванивание развязывает руки англосаксам, взявшим на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО", — указал Патрушев.Происходит подмена традиционных ценностей примитивно-потребительскими, заключил он.

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россия, запад, николай патрушев